İçinden öyle bir şey çıktı ki! Bu görüntülerden sonra sizde ekmek yiyemeyeceksiniz: Mide bulandıran olay

Antalya'da bir marketin fırınından ekmek alıp ailesiyle birlikte pikniğe giden adam, ekmeği bölünce şoke oldu.Ekmeğin içinde telef olmuş fareyi gören adam, marketi Alo 174 Gıda Hattı'na şikayet edip, maddi ve manevi tazminat davası açtı. Şikayetlerin ardından işyerinin un deposu ve fırın kısmında yapılan denetimde el yapımı fare kapanı ve fare pislikleri tespit edilerek cezai işlem uygulandı. Olayın şokunu atlatamayan Alihan Taş, "Artık ekmek almıyoruz. Ekmeği kaynanam kendi yapıyor, öyle yiyebiliyoruz. Daha olayın şokunu üzerimizden atamadık" dedi.

İHA Giriş Tarihi: 24.06.2022 17:16 Güncelleme Tarihi: 24.06.2022 17:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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