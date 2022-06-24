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Haberler Galeri İçinden öyle bir şey çıktı ki! Bu görüntülerden sonra sizde ekmek yiyemeyeceksiniz: Mide bulandıran olay

İçinden öyle bir şey çıktı ki! Bu görüntülerden sonra sizde ekmek yiyemeyeceksiniz: Mide bulandıran olay

Antalya'da bir marketin fırınından ekmek alıp ailesiyle birlikte pikniğe giden adam, ekmeği bölünce şoke oldu.Ekmeğin içinde telef olmuş fareyi gören adam, marketi Alo 174 Gıda Hattı'na şikayet edip, maddi ve manevi tazminat davası açtı. Şikayetlerin ardından işyerinin un deposu ve fırın kısmında yapılan denetimde el yapımı fare kapanı ve fare pislikleri tespit edilerek cezai işlem uygulandı. Olayın şokunu atlatamayan Alihan Taş, "Artık ekmek almıyoruz. Ekmeği kaynanam kendi yapıyor, öyle yiyebiliyoruz. Daha olayın şokunu üzerimizden atamadık" dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 24.06.2022 17:16 Güncelleme Tarihi: 24.06.2022 17:24
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Antalya’da pes dedirten olay! Piknikte ekmeği böldüklerinde hayatlarının şokunu yaşadılar

Antalya'da yaklaşık 1,5 ay önce Kepez ilçesindeki bir marketin fırınında meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte piknik için alışverişe bir markete giden Alihan Taş, marketten 5 ekmek aldı. Piknik alanında yemek için hazırlanan aileden Taş'ın eşi, ekmeğin birisini bölünce karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu. Ekmeğin ortasında telef olmuş farenin bir kısmını gören Taş ve ailesi, markete gidip olayı anlattı.

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Antalya’da pes dedirten olay! Piknikte ekmeği böldüklerinde hayatlarının şokunu yaşadılar

Taş, bir yandan da Alo 174 Gıda Hattı'na ekmeğin fotoğraf ve videolarını atarak şikayette bulundu. Şikayet sonrası söz konusu işletmede İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi. Yapılan incelemede işletmenin un deposunun arka kısmında fare pislikleri, ekmek fırının arka kısmında yerde el yapımı fare kapanı tespit edildi. İşletmeye cezai işlem uygulanırken, raporları talep eden Taş avukatıyla birlikte markete maddi ve manevi tazminat davası açtı.

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Antalya’da pes dedirten olay! Piknikte ekmeği böldüklerinde hayatlarının şokunu yaşadılar

"OLAYIN ŞOKUNU ÜZERİMİZDEN ATAMADIK"

Yaşadıklarının halen şokunda olduğunu dile getiren Alihan Taş, ekmeğin içinden fare çıkmasına anlam veremediğini ve olay sonrası Alo 174 Gıda Hattı'na şikayette bulunduğunu anlattı.

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Antalya’da pes dedirten olay! Piknikte ekmeği böldüklerinde hayatlarının şokunu yaşadılar

Mağdur olduklarını ifade eden Taş, "Şok olduk. Mağduruz. Böyle bir olayın başkalarının başına gelmesin istiyoruz. Marketlerin denetimlerinin sıklaştırılmasını istiyoruz" dedi.

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Antalya’da pes dedirten olay! Piknikte ekmeği böldüklerinde hayatlarının şokunu yaşadılar

Ekmeği bölen eşinin yeni doğum yaptığını ve yaşadığı olay yüzünden sütten kesildiğini ileri süren Taş, "Eşim görür görmez midesi bulanıp kusmaya başladı. 1-2 hafta boyunca hastanelere gittik. Daha yeni doğum yapmıştı. 2,5 aylık oğlumuz var. Eşim yemek yemeyince ister istemez oğlum sütten kesildi. Mağduriyetimiz var, kabul edilemez bir olay. Artık ekmek almayı bıraktım. Ekmeği kaynanam yapıp gönderiyor, onu yiyoruz. Daha olayın şokunu üzerimizden atmış değiliz" ifadelerini kullandı.