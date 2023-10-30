Türkiye’nin en büyük aşevi filosu! Cumhuriyet’in 100. yılında 103 aşevi göreve başladı

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla milyonların yüreğini fetheden Müge Anlı, Kızılay ile başlattığı aşevi projesinde rekora ulaştı. Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'nin en büyük aşevi filosu oluşturuldu. Müge Anlı izleyicilerinin bağışlarıyla yapılan 103 aşevi doğal afetler başta olmak üzere yardıma ihtiyaç duyulan her yerde yemek dağıtmak için göreve başladı.