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Türkiye’nin en büyük aşevi filosu! Cumhuriyet’in 100. yılında 103 aşevi göreve başladı

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla milyonların yüreğini fetheden Müge Anlı, Kızılay ile başlattığı aşevi projesinde rekora ulaştı. Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'nin en büyük aşevi filosu oluşturuldu. Müge Anlı izleyicilerinin bağışlarıyla yapılan 103 aşevi doğal afetler başta olmak üzere yardıma ihtiyaç duyulan her yerde yemek dağıtmak için göreve başladı.

Giriş Tarihi: 30.10.2023 12:03 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 12:05
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Türkiye’nin en büyük aşevi filosu! Cumhuriyet’in 100. yılında 103 aşevi göreve başladı

Hafta içi her gün atv'deki programıyla milyonlara ulaşan Müge Anlı, Kızılay ile birlikte başlattığı aşevi kampanyasıyla yardıma muhtaç insanların yemek ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye’nin en büyük aşevi filosu! Cumhuriyet’in 100. yılında 103 aşevi göreve başladı

Müge Anlı'nın çağrısı sonrası yüz binlerce izleyicinin desteğiyle bugüne kadar 40'ı mobil 3'ü sabit 43 aşevi hizmete başlamıştı. 24 mobil aşevi ise 24 Haziran'da teslim edilmişti. Bugüne kadar hizmet veren aşevlerinden 78 milyondan fazla kişilik yemek dağıtımı yapılmıştı.

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Türkiye’nin en büyük aşevi filosu! Cumhuriyet’in 100. yılında 103 aşevi göreve başladı

Türkiye'nin ikinci yüzyılının ilk gününde 36 mobil aşevi daha teslim alındı. Toplam 103 aşevi doğal afetler başta olmak üzere yardıma ihtiyaç duyulan her yerde yemek dağıtmak için göreve başladı.

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Türkiye’nin en büyük aşevi filosu! Cumhuriyet’in 100. yılında 103 aşevi göreve başladı

Canlı yayınına katılan Kızılay başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz tarafından Müge Anlı'ya 'Platin Madalya' ödülü verildi.

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Türkiye’nin en büyük aşevi filosu! Cumhuriyet’in 100. yılında 103 aşevi göreve başladı

YENİ PROJE BAŞLATTI

İzleyicilerinin desteğiyle birlikte Türkiye'nin en büyük aşevi filosunu kuran Müge Anlı, Kızılay ile birlikte yeni bir proje daha başlattı.