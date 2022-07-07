07 Temmuz 2022, Perşembe
Kocaeli'de falçatalı dehşet: Tartıştığı kişinin boğazını kesip kovaladı
Kocaeli'ne bağlı İzmit ilçesinde, bir şahıs sokak ortasında tartıştığı kişinin boğazını falçatayla kesti. Kan donduran anlar çevredeki vatandaşlar tarafından anbean kaydedilirken, falçata ile dehşet saçan kişi, yaraladığı adamı metrelerce kovaladı. Zanlıyı, olay yerinden geçen polis ekipleri yakaladı.
Giriş Tarihi: 07.07.2022 00:51 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022 01:02
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