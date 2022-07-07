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Haberler Galeri Kocaeli'de falçatalı dehşet: Tartıştığı kişinin boğazını kesip kovaladı

Kocaeli'de falçatalı dehşet: Tartıştığı kişinin boğazını kesip kovaladı

Kocaeli'ne bağlı İzmit ilçesinde, bir şahıs sokak ortasında tartıştığı kişinin boğazını falçatayla kesti. Kan donduran anlar çevredeki vatandaşlar tarafından anbean kaydedilirken, falçata ile dehşet saçan kişi, yaraladığı adamı metrelerce kovaladı. Zanlıyı, olay yerinden geçen polis ekipleri yakaladı.

Giriş Tarihi: 07.07.2022 00:51 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022 01:02
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Kocaeli’de falçatalı dehşet: Tartıştığı kişinin boğazını kesip kovaladı

Olay, akşam saatlerinde İnönü Caddesi'nde meydana geldi.

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Kocaeli’de falçatalı dehşet: Tartıştığı kişinin boğazını kesip kovaladı

İddiaya göre alacak verecek tartışması sebebiyle çıktığı ileri sürülen tartışmada bir kişi, duvara yasladığı şahsı elindeki falçata ile tehdit etti.

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Kocaeli’de falçatalı dehşet: Tartıştığı kişinin boğazını kesip kovaladı

Bir süre konuşan şahıs, karşısındaki şahsın boğazını herkesin gözü önünde kesti. Aldığı falçata darbesinden sonra yaralı şahıs kaçmaya çalışırken, zanlı ise belindeki silaha sarıldı.

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Kocaeli’de falçatalı dehşet: Tartıştığı kişinin boğazını kesip kovaladı

Bu sırada olay yerinden geçen polis ekipleri olaya müdahale etti. Boğazından yaralanan ve kanlar içinde kalan şahıs ise hastaneye kaldırıldı.

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Kocaeli’de falçatalı dehşet: Tartıştığı kişinin boğazını kesip kovaladı

O anlar ise amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.