Kargolar ne zaman kapanıyor? Arefe günü ve bayramda kargolar açık mı, kapalı mı? 8-9-10-11-12 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu?

Kargolar arefe günü ve bayramda açık mı? Kurban Bayramı bu yıl 9-12 Temmuz'da idrak edilecek. Arefe günü ise 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Kargo bekleyen ya da gönderecek olan vatandaşlar, Kurban Bayramı'nda kargo şirketlerinin çalışıp çalışmadığını araştırmaya başladı. Peki, kargolar ne zaman kapanıyor? Arefe günü ve bayramda kargolar açık mı, kapalı mı? 8-9-10-11-12 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu? İşte ayrıntılar...