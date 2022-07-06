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Haberler Galeri Kargolar ne zaman kapanıyor? Arefe günü ve bayramda kargolar açık mı, kapalı mı? 8-9-10-11-12 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu?

Kargolar ne zaman kapanıyor? Arefe günü ve bayramda kargolar açık mı, kapalı mı? 8-9-10-11-12 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu?

Kargolar arefe günü ve bayramda açık mı? Kurban Bayramı bu yıl 9-12 Temmuz'da idrak edilecek. Arefe günü ise 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Kargo bekleyen ya da gönderecek olan vatandaşlar, Kurban Bayramı'nda kargo şirketlerinin çalışıp çalışmadığını araştırmaya başladı. Peki, kargolar ne zaman kapanıyor? Arefe günü ve bayramda kargolar açık mı, kapalı mı? 8-9-10-11-12 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu? İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.07.2022 16:19
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Kargolar ne zaman kapanıyor? Arefe günü ve bayramda kargolar açık mı, kapalı mı? 8-9-10-11-12 Temmuz’da kargolar çalışıyor mu?

Arefe günü ve bayramda kargolar açık mı, kapalı mı? Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Kargo bekleyen ya da gönderecek olan vatandaşlar, arefe günü ile Kurban Bayramı tarihlerinde kargoların açık olup olmadığını araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, kargolar ne zaman kapanıyor? Arefe günü ve bayramda kargolar açık mı, kapalı mı? 8-9-10-11-12 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kargolar ne zaman kapanıyor? Arefe günü ve bayramda kargolar açık mı, kapalı mı? 8-9-10-11-12 Temmuz’da kargolar çalışıyor mu?

AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI?

Arefe günü yurt genelinde kargo şirketleri öğlene kadar açık olacak. 8 Temmuz öğleden sonra kargo dağıtımı ya da kargo teslimi olmayacak. Kargo şirketleri Kurban Bayramı süresince kapalı olacak Kargo hizmetleri 8 Temmuz Pazartesi günü devam edecek.

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Kargolar ne zaman kapanıyor? Arefe günü ve bayramda kargolar açık mı, kapalı mı? 8-9-10-11-12 Temmuz’da kargolar çalışıyor mu?

2022 YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor.

Yurtiçi Kargo, hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

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Kargolar ne zaman kapanıyor? Arefe günü ve bayramda kargolar açık mı, kapalı mı? 8-9-10-11-12 Temmuz’da kargolar çalışıyor mu?

2022 MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.

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Kargolar ne zaman kapanıyor? Arefe günü ve bayramda kargolar açık mı, kapalı mı? 8-9-10-11-12 Temmuz’da kargolar çalışıyor mu?

2022 ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Aras Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30'da başlar ve kapanış saati olan 18.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden Aras Kargo, pazar günleri kapalıdır.