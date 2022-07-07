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Haberler Galeri Köpek hayatının hatasını yaptı! Uyuyan kaplana saldırınca saniyeler içinde yem oldu | Tüyler ürperten görüntü

Köpek hayatının hatasını yaptı! Uyuyan kaplana saldırınca saniyeler içinde yem oldu | Tüyler ürperten görüntü

Hindistan'da çekildiği tahmin edilen bir video sosyal medyayı sallıyor. Köpek uyuyan kaplanın yanından geçerken birden havladı. Uykusundan uyanan kaplanın sağ pençesiyle ölümcül darbeyi alan köpek neye uğradığını anlayamadı. Kaplanın dişlerini boğazına geçirmesiyle köpek hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 07.07.2022 06:49
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Köpek hayatının hatasını yaptı! Uyuyan kaplana saldırınca saniyeler içinde yem oldu | Tüyler ürperten görüntü

Hindistan'da bir hayvanat bahçesinde kaydedildiği belirtilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldıktan kısa bir süre sonra gündem oldu.

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Köpek hayatının hatasını yaptı! Uyuyan kaplana saldırınca saniyeler içinde yem oldu | Tüyler ürperten görüntü

Videoda köpeğin, uyuyan bir kaplana kafa tuttuğu görülüyor. Kaplan da köpeğin atağına karşı yerinden kalkarak sağ ön ayağının patisiyle köpeğe ölümcül darbeyi indiriyor.

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Köpek hayatının hatasını yaptı! Uyuyan kaplana saldırınca saniyeler içinde yem oldu | Tüyler ürperten görüntü

Köpek neye uğradığını anlayamadan kaplan dişleriyle boğazını sıkarak köpeği öldürüyor.

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Köpek hayatının hatasını yaptı! Uyuyan kaplana saldırınca saniyeler içinde yem oldu | Tüyler ürperten görüntü

Köpeği ağzına alan kaplan köpeği dişlerinin arasına alarak ormanlık alana götürüyor. Sosyal medya kullanıcıları, videonun devamında kaplanın köpeği yediğini iddia etti.

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Köpek hayatının hatasını yaptı! Uyuyan kaplana saldırınca saniyeler içinde yem oldu | Tüyler ürperten görüntü