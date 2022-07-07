HaberlerGaleriKöpek hayatının hatasını yaptı! Uyuyan kaplana saldırınca saniyeler içinde yem oldu | Tüyler ürperten görüntü
Köpek hayatının hatasını yaptı! Uyuyan kaplana saldırınca saniyeler içinde yem oldu | Tüyler ürperten görüntü
Hindistan'da çekildiği tahmin edilen bir video sosyal medyayı sallıyor. Köpek uyuyan kaplanın yanından geçerken birden havladı. Uykusundan uyanan kaplanın sağ pençesiyle ölümcül darbeyi alan köpek neye uğradığını anlayamadı. Kaplanın dişlerini boğazına geçirmesiyle köpek hayatını kaybetti.