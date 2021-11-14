Kocaali’de kum zambağının tohum dökme dönemi başladı! Bunu yapan yandı: Cezası dudak uçuklatıyor

"KULUÇKA GİBİ KENDİNİ TOPRAĞIN ALTINA ATAR"

Kum zambaklarının yetişmesinden bahseden Genç, "Birçok bitki gibi kendi ortamını sağladıktan sonra çimlenir ve alınıp yine koruması olan yere dikilir ve orada yetiştirme ortamı sağlanabilir. Bunların bakımı doğal şekilde oluyor, yani kimse bunlara dokunmuyor. Dokunulmadığı için de kendiliğinden çoğalıyor. Her mevsim olduğu gibi temmuz, ağustos gibi çiçeklerini açar ve tohumlarını da onuncu ayın sonu, on birinci ayın başı gibi tohumlarını döker. Kış döneminde ise kuluçka gibi kendini toprağın altına atar, bu şekilde bekler. Yaklaşık bir sene sonrasında da kendini koruduğu için bozulmaz ve çimlenme ile çiçek açma dönemi olur" diye konuştu.