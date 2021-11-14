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Pazarda dehşet! Bıçakladı, tekmeledi, yumrukladı

Son dakika haberine göre: Beyoğlu'nda pazar tezgahının başına gelen bir şahıs, önceden husumeti bulunan pazarcıyı defalarca bıçakladı. Bıçağı elinden alınan saldırgan bu kez de pazarcıyı tekme ve yumruklarla dövdü.

Giriş Tarihi: 14.11.2021 12:36 Güncelleme Tarihi: 14.11.2021 13:11
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Pazarda dehşet! Bıçakladı, tekmeledi, yumrukladı

Dehşet anları kameralara yansırken, hastaneye kaldırılan pazarcının şikayetçi olmadığı saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Pazarda dehşet! Bıçakladı, tekmeledi, yumrukladı

Beyoğlu Bülbül Mahallesi'nde meydana gelen olayda pazarcı Selahattin Yeşilçeçen, tezgahını kurarak müşteri beklemeye başladı.

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Pazarda dehşet! Bıçakladı, tekmeledi, yumrukladı

Bir süre sonra tezgaha gelen bir şahıs, henüz bilinmeyen bir sebeple Yeşilçeçen ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine tezgahtaki bıçağı alan şahıs, pazarcı Yeşilçeçen'e saldırmaya başladı.

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Pazarda dehşet! Bıçakladı, tekmeledi, yumrukladı

DEFALARCA BIÇAKLADI, ELİNDEN BIÇAK ALININCA DA DARP ETTİ

Şahsın bıçakla saldırması üzerine pazarcı, arkadaşlarının yanına doğru kaçmaya çalıştı. Bu sırada diğer pazarcılar araya girerek, saldırganı sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı.

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Pazarda dehşet! Bıçakladı, tekmeledi, yumrukladı

Saldırgan şahıs elindeki bıçakla Yeşilçeçen'i defalarca bıçakladı. Bu sırada pazarcıların bıçağı alması üzerine şahıs, bu kez de tekme ve yumruklarla saldırarak darp etti.