Pazarda dehşet! Bıçakladı, tekmeledi, yumrukladı

Son dakika haberine göre: Beyoğlu'nda pazar tezgahının başına gelen bir şahıs, önceden husumeti bulunan pazarcıyı defalarca bıçakladı. Bıçağı elinden alınan saldırgan bu kez de pazarcıyı tekme ve yumruklarla dövdü.

Giriş Tarihi: 14.11.2021 12:36 Güncelleme Tarihi: 14.11.2021 13:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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