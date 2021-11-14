Kaldırımda otururken neye uğradığını şaşırdı! Ölümden döndüğü anlar kamerada

"KAZAYI GÖRMEDİM"



Kazanın nasıl olduğunu görmediğini belirten mısır satıcısı Muhittin Çavuşoğlu, "Güneşten yararlanmak için mısır tezgahımın önünde belediyenin yaptığı banka oturup havuzu seyrediyordum. Çarpışan araçların birisinin üzerime geldiğini görünce kendini ağacın köküyle birlikte yerde buldum. Hanım ve çevredeki vatandaşlar beni çekip araçtan uzaklaştırdılar. Hanımım bana bir şey olacak diye korkudan kendisine gelemedi. Sonra geldim ve kazadan beri titreyip burada oturuyorum. Görünmek kaza bu olsa gerek. Otururken de yatarken de buluyor insanı" dedi.