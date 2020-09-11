11 Eylül 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri En güzel resimli cuma mesajları! 11 Eylül 2020 yeni ve anlamlı cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar...

En güzel resimli cuma mesajları! 11 Eylül 2020 yeni ve anlamlı cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar...

Müslümanların bayramı olarak bilinen Cuma gününün gelmesiyle birlikte vatandaşlar tanıdıklarına, sevdiklerine ve akrabalarına göndermek için en yeni ve en güzel resimli cuma mesajları ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. 11 Eylül'e özel derlediğimin en yeni cuma mesajlarına buradan ulaşabilirsiniz. İşte eşe dosta gönderilebilecek en güzel ve anlamlı cuma mesajları...

Giriş Tarihi: 11.09.2020 08:42 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 08:47
  • 1
  • 18
En güzel resimli cuma mesajları! 11 Eylül 2020 yeni ve anlamlı cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar...

Cuma mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Cuma gününün gelmesiyle birlikte vatandaşlar cuma mesajları ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Cuma namazı öncesi sosyal medya ya da SMS yoluyla cuma mesajı paylaşarak sevdiklerinin, eşinin ve dostunun cumasını kutlamak isteyen vatandaşlar için en yeni ve anlamlı resimli cuma mesajlarını sayfamızda derledik. İşte birbirinden güzel en yeni ve anlamlı resimli cuma mesajları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
En güzel resimli cuma mesajları! 11 Eylül 2020 yeni ve anlamlı cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar...

EN YENİ CUMA MESAJLARI

'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.' diyen sevgilinin (s.a.s) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.

Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya'ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi.

Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle... Hayırlı Cumalar.

  • 3
  • 18
En güzel resimli cuma mesajları! 11 Eylül 2020 yeni ve anlamlı cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar...

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

Rablerinden korkanlar bölük bölük cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıklarında kapıları açılır ve bekçileri onlara: Selam sizlere ne hoşsunuz; ebedi olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya derler. Hayırlı Cumalar.

Unuttum! Dünya bi gölgelikti oysa, Yolcu olduğumu unuttum. Yolumun buradan geçtiğini ve sadece yolcu olduğumu unuttum. Yapmam gerekenler vardı. Burası imtihandı, seyr-ü sefaya dalıp ahiretimi unuttum. Rabbime verdiğim sözüm vardı. Dünya kelamı konuşmaktan o sözümü unuttum. Ne de çok unuttuk. Ne çabuk da unuttuk. Rabbim bizi unuttmasın. Cumamız mübarek olsun inşallah.

  • 4
  • 18
En güzel resimli cuma mesajları! 11 Eylül 2020 yeni ve anlamlı cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar...

Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

Huzur ve güven içinde yenen kuru bir ekmek,endişe içinde yenen baldan daha tatlıdır. Namus içinde yaşanan bir çadır, ahlaksızlığın hüküm sürdüğü bir köşkte yaşamaktan daha sevimlidir. Cumanız Mübarek Olsun

Allah yolundan ayrılmayalım ne kadar sabrınızı zorlasalar karşılarında gene sabır bulacaklardır hayırlı cumalar

  • 5
  • 18
En güzel resimli cuma mesajları! 11 Eylül 2020 yeni ve anlamlı cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar...

Allah hikmetiyle bir kapıyı kapatırsa rahmetiyle diğerini açar. Ya Rabbi bu mübarek cuma günü hürmetine bizlere hayırlı kapılar aç. Amin. Hayırlı Cumalar.

Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar!

Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.