13 Haziran 2022, Pazartesi
Kızlarını ‘töre’ uğruna vahşice katlettiler! Aynı aileden 8 kişinin ağırlaştırılmış müebbeti isteniyor
Bir zamanlar ülkemizde sık sık töre cinayetleri gerçekleşiyordu. Ne kadar zaman geçse de bazı yerlede bu canilik değişmedi. Kırşehir'de evden kaçan kızları ile evlendiği adama işkence ederek vahşice öldüren aynı aileden 8 şahsa dava açıldı. Sanıkların 'töre yüzünden tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması istendi.
Giriş Tarihi: 13.06.2022 10:57
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