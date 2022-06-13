Kızlarını ‘töre’ uğruna vahşice katlettiler! Aynı aileden 8 kişinin ağırlaştırılmış müebbeti isteniyor

2020 yılında işlenen tüyler ürperten cinayetin ayrıntıları iddianamede gün yüzüne çıktı. Vildan, Diyarbakır'dan Kırşehir'e göç eden bir ailenin 8 evladından biriydi. Dünyaya geldiğinde amcasının 'Paşa' lakaplı oğlu Resul İnce ile 'beşik kertmesi' yapıldı. Henüz 18 yaşındayken de dini nikâh kıyılarak beraber yaşamaya zorlandı. İki gençte yaşıttı. Kısa zaman içinde aralarında anlaşmazlıklar yaşandı. Sürekli kavga etmeye başladılar. Vildan mutlu değildi. Bir müddet sonra Kaman'da yaşayan Osman Çelik ile tanıştı. İkili arasında duygusal ilişki başladı. Ardından da Vildan evden kaçtı. Başta Ankara'daki bir kadın sığınma evine yerleşti. Peşinden de Osman Çelik ile Eskişehir'de bir ev tutarak orada birlikte yaşamaya başladılar.