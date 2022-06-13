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Kızlarını ‘töre’ uğruna vahşice katlettiler! Aynı aileden 8 kişinin ağırlaştırılmış müebbeti isteniyor

Bir zamanlar ülkemizde sık sık töre cinayetleri gerçekleşiyordu. Ne kadar zaman geçse de bazı yerlede bu canilik değişmedi. Kırşehir'de evden kaçan kızları ile evlendiği adama işkence ederek vahşice öldüren aynı aileden 8 şahsa dava açıldı. Sanıkların 'töre yüzünden tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması istendi.

Giriş Tarihi: 13.06.2022 10:57
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Kızlarını ‘töre’ uğruna vahşice katlettiler! Aynı aileden 8 kişinin ağırlaştırılmış müebbeti isteniyor

2020 yılında işlenen tüyler ürperten cinayetin ayrıntıları iddianamede gün yüzüne çıktı. Vildan, Diyarbakır'dan Kırşehir'e göç eden bir ailenin 8 evladından biriydi. Dünyaya geldiğinde amcasının 'Paşa' lakaplı oğlu Resul İnce ile 'beşik kertmesi' yapıldı. Henüz 18 yaşındayken de dini nikâh kıyılarak beraber yaşamaya zorlandı. İki gençte yaşıttı. Kısa zaman içinde aralarında anlaşmazlıklar yaşandı. Sürekli kavga etmeye başladılar. Vildan mutlu değildi. Bir müddet sonra Kaman'da yaşayan Osman Çelik ile tanıştı. İkili arasında duygusal ilişki başladı. Ardından da Vildan evden kaçtı. Başta Ankara'daki bir kadın sığınma evine yerleşti. Peşinden de Osman Çelik ile Eskişehir'de bir ev tutarak orada birlikte yaşamaya başladılar.

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Kızlarını ‘töre’ uğruna vahşice katlettiler! Aynı aileden 8 kişinin ağırlaştırılmış müebbeti isteniyor

(Resul İnce)

"BABAN ÇOK HASTA" DİYEREK YANLARINA ÇAĞIRDILAR

Ailesini de merak ediyordu. Ara sıra küçük kardeşi Berfin'i arayıp bilgi alıyordu. Bir sefer annesiyle de konuştu. Annesi Kadriye İnce ve ablası Hatice "Baban çok hasta, seni affedecek" diyerek onu yanlarına gelmeye ikna ettiler. Aslında babası hasta değildi. Vildan'ı ölüm tuzağına çekiyorlardı.

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Kızlarını ‘töre’ uğruna vahşice katlettiler! Aynı aileden 8 kişinin ağırlaştırılmış müebbeti isteniyor

ÖZ AİLESİ TUZAK KURDU

Osman ve Vildan, Kaman'a geldiler. Ailenin yaşadığı köye gittiler. Eve girer girmez baba Veysi İnce'nin elini öpmek istediler. Baba ikisini de reddetti. Bu sırada içeriye Ramazan ve Resul (Paşa) İnce girdi. Ellerinde kalın sopalar vardı. Osman'a vurmaya başladılar.

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Kızlarını ‘töre’ uğruna vahşice katlettiler! Aynı aileden 8 kişinin ağırlaştırılmış müebbeti isteniyor

OSMAN'A SAATLERCE İŞKENCE ETTİLER

Bir taraftan da küfürler eden Paşa, Osman'ı bıçakladı. Baba ise Vildan'ı dövüyordu. Osman'ın bedeninden kanlar akıyordu. Kollarından tutarak banyoya götürdüler. Ellerini iple, ağzını da Vildan'ın şalıyla bağladılar. Çırılçıplak soydular. Müstehcen görüntülerini çektiler. Daha sonra bir leğen içinde salona getirdiler. Saat 14.00 sıralarıydı. Osman hâlâ canlıydı. Paşa, küfretmeye devam etti. Bu şekilde akşam olmasını beklediler.

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Kızlarını ‘töre’ uğruna vahşice katlettiler! Aynı aileden 8 kişinin ağırlaştırılmış müebbeti isteniyor

ÖNCE OSMAN'I SONRA VİLDAN'I KURŞUNA DİZEREK KATLETTİ: KEŞKE CESETLERİ SUYA ATSAYDINIZ

Karanlık kavuşunca, Osman ve Vildan'ı ormana götürdüler. Vildan'ın eline bir tabanca verip "Osman'ı vur" dediler. Vildan "Kolum ağrıyor" diyerek Osman'a ateş etmeyi kabul etmedi. Bunun üzerine Paşa tabancayı aldı ve önce Vildan'a üç el ateş etti. Ardından da Osman'ı 6 kurşunla vurup öldürdü. Cesetleri orada bırakıp köye döndüler. Baba Veysi İnce, anne Kadriye İnce'ye "Onları öldürdük" dedi ve olanları anlattı. Anne Kadriye İnce cesetlerin açıkta bırakılmasına hayıflanıyordu: "Keşke cesetleri suya atsaydınız" diye cevap verdi.