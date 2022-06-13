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Haberler Galeri Denizli’den kaybolan 2 gençten 4 gündür haber yok! Telefonları kırılmış ve kan izleri bulundu

Denizli’den kaybolan 2 gençten 4 gündür haber yok! Telefonları kırılmış ve kan izleri bulundu

Denizli Serinhisar'da 9 Haziran akşamından bu yana haber alınamayan 2 gencin en son görüldüğü ormanlık alanda yapılan arama sonuçlarında kırılmış halde 2 cep telefonu ile kan izleri tespit edildi. 2 gencin son defa konuştuğu şahıs Jandarma tarafından gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 13.06.2022 09:57 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022 10:09
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Denizli’den kaybolan 2 gençten 4 gündür haber yok! Telefonları kırılmış ve kan izleri bulundu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki İsmail Yalçın ile 17 yaşındaki Hasan Akköse'nin 9 Haziran'da evlerine geri dönmemeleri üzerine aileleri kayıp ihbarı verdi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gençleri bulmak için harekete geçti.

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Denizli’den kaybolan 2 gençten 4 gündür haber yok! Telefonları kırılmış ve kan izleri bulundu

Cinayet Bürosu ekipleri, 2 gencin sıklıkla gittiği Serinhisar ilçesinin Aydoğdu Yaylasında arama yaptı.

Yayla yolunda çalışma başlatan emniyet güçleri kayıp 2 gence ait cep telefonlarını ormanlık alanda parçalanmış halde, 2 gencin evden ayrılırken bindiği aracı da terk edilmiş halde buldu.

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Denizli’den kaybolan 2 gençten 4 gündür haber yok! Telefonları kırılmış ve kan izleri bulundu

Kayıp Yalçın ile Akköse'nin bulunması için bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

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Denizli’den kaybolan 2 gençten 4 gündür haber yok! Telefonları kırılmış ve kan izleri bulundu

KIRIK TELEFONLAR VE KAN İZLERİNE RASTLANDI

Yapılan arama çalışmalarında iki gence ait cep telefonlarının bulunduğu bölge yakınında kan izlerine rastlanıldı. Kan izlerinin bulunduğu alanda inceleme yapıldı.

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Denizli’den kaybolan 2 gençten 4 gündür haber yok! Telefonları kırılmış ve kan izleri bulundu

GÖZALTINA ALINDI

Polis, şüphe üzerine kayıp iki gencin en son birlikte görüldüğü belirlenen bir kişiyi gözaltına aldı.