Denizli’den kaybolan 2 gençten 4 gündür haber yok! Telefonları kırılmış ve kan izleri bulundu

Denizli Serinhisar'da 9 Haziran akşamından bu yana haber alınamayan 2 gencin en son görüldüğü ormanlık alanda yapılan arama sonuçlarında kırılmış halde 2 cep telefonu ile kan izleri tespit edildi. 2 gencin son defa konuştuğu şahıs Jandarma tarafından gözaltına alındı.

DHA Giriş Tarihi: 13.06.2022 09:57 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022 10:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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