Hırsızın ‘pes’ dedirten pişkinliği kamerada! "Çay içmeye geldim"

'HIRSIZDAN EV SAHİBİNE PİŞKİN CEVAP'

Hırsıza müdahale eden ev sahibinin oğlu Ali Dikmen "Gece saat 02.20 sıralarında eve gelmiş, oturuyordum. Şu sarı binadan bir kişi camdan aşağı inerken, ayağı takılıyor. Annem de çıkıp soruyor "sen kimsin, nesin?" diye soruyor. Ben çay içmeye geldim diyor. Bu saatte çay mı içilir? Ben o sesi duyunca direkt dışarı çıktım. Biraz arbede oldu, daha sonra da kaçtı yakalayamadım." dedi.