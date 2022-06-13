13 Haziran 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hırsızın ‘pes’ dedirten pişkinliği kamerada! "Çay içmeye geldim"

Hırsızın ‘pes’ dedirten pişkinliği kamerada! "Çay içmeye geldim"

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde gözüne kestirdiği binaya örümcek adam gibi tırmanan hırsız camdan içeri giremeyince aşağı inmek isterken, demir parmaklığa takıldı. Ev sahibine kıskıvrak yakalanan hırsız "Burada ne işin var?" sorusu üzerine pişkinlikle "Çay içmeye geldim" dedi. Hırsızın evden inme ve tekme tokat dayak yeme anı kameraya anbean kaydedildi.

Giriş Tarihi: 13.06.2022 11:31 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022 12:08
  • 1
  • 9
Hırsızın ‘pes’ dedirten pişkinliği kamerada! Çay içmeye geldim

Olay, geçen gün saat 02.00 sularında Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, zanlı şahıs, hırsızlık için geldiği sokakta bir binayı seçti. Hırsız akabinde seçtiği binaya yağmur borularına tutunarak örümcek adam gibi tırmandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Hırsızın ‘pes’ dedirten pişkinliği kamerada! Çay içmeye geldim

DEMİR PARMAKLIKLARA TAKILDI

Pencereden içeri giremeyen şahıs, geldiği gibi aşağıya indiği esnada demir parmaklıklara takıldı.

  • 3
  • 9
Hırsızın ‘pes’ dedirten pişkinliği kamerada! Çay içmeye geldim

'ÜST KOMŞUYA ÇAY İÇMEYE GELDİM'

Kurtulmak için uğraşırken ses çıkaran hırsız, giriş katında ikamet eden ev sahibini uyandırdı. Duyduğu ses ile cama koşan ev sahibi, hırsız ile karşı karşıya geldi. Ev sahibinin 'Sen kimsin, burada ne işin var' sorusu üzerine hırsız pişkince 'Üst komşuya çay içmeye geldim' diyerek cevap verdi. Ev sahibi durumu evde bulunan oğlu Ali Dikmen'e haber verdi. Ali Dikmen hırsızlık için gelen şahsı yakalayıp tekme tokat dövmeye başladı. Ancak bir süre sonra şüpheli şahıs Dikmen'in elinden kurtularak kaçtı.

  • 4
  • 9
Hırsızın ‘pes’ dedirten pişkinliği kamerada! Çay içmeye geldim

O ANLAR KAMERADA

Hırsızın yağmur borularına tutunarak aşağıya inmesi bir binanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde binaya tırmanan hırsız tekrar binanın yağmur borularına tutunarak aşağıya iniyor. O esnada dairede oturan kişi hırsızı yakalayarak zapt etmeye çalışıyor. Hırsızın ise bir süre sonra kendisi yakalayanın elinden kurtularak kaçtığı görülüyor.

  • 5
  • 9
Hırsızın ‘pes’ dedirten pişkinliği kamerada! Çay içmeye geldim

'HIRSIZDAN EV SAHİBİNE PİŞKİN CEVAP'

Hırsıza müdahale eden ev sahibinin oğlu Ali Dikmen "Gece saat 02.20 sıralarında eve gelmiş, oturuyordum. Şu sarı binadan bir kişi camdan aşağı inerken, ayağı takılıyor. Annem de çıkıp soruyor "sen kimsin, nesin?" diye soruyor. Ben çay içmeye geldim diyor. Bu saatte çay mı içilir? Ben o sesi duyunca direkt dışarı çıktım. Biraz arbede oldu, daha sonra da kaçtı yakalayamadım." dedi.