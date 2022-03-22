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Haberler Galeri Kızının gözü önünde öldürülen Fadime Koca toprağa verildi! Firari babaya tepki: Gel beni de öldür

Kızının gözü önünde öldürülen Fadime Koca toprağa verildi! Firari babaya tepki: Gel beni de öldür

Adana'da Fahri Koca'nın, barışma teklifini reddettiği için av tüfeğiyle kızının gözü önünde öldürdüğü eşi Fadime Koca'nın cenazesi toprağa verildi. Annesinin cenaze töreninde gözyaşı döken oğlu uzman çavuş Resul Koca, firari babasına "Gel beni de öldür, gel. Ben sensiz nasıl yaşayacağım anne?" diyerek tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 22.03.2022 15:21 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 15:21
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Kızının gözü önünde öldürülen Fadime Koca toprağa verildi! Firari babaya tepki: Gel beni de öldür

Olay, dün Sarıçam ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir lokantada bulaşıkçılık yapan 4 çocuk annesi Fadime Koca, işsiz eşi Fahri Koca ile aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu gerekçesiyle bir süre önce evi terk etmişti.

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Kızının gözü önünde öldürülen Fadime Koca toprağa verildi! Firari babaya tepki: Gel beni de öldür

Çocuklarını da yanına alan Fadime Koca, kiraladığı evde oturmaya başladı. Eşini eve dönmesi için ikna konuşmaları yaptığı öne sürülen Fahri Koca, kızı Nilüfer (20) ile marketten dönen Fadime Koca'yı av tüfeğiyle başından vurdu.

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Kızının gözü önünde öldürülen Fadime Koca toprağa verildi! Firari babaya tepki: Gel beni de öldür

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fadime Koca olay yerinde hayatını kaybetti. Kızı Nilüfer Koca ise sinir krizi geçirdi.

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Kızının gözü önünde öldürülen Fadime Koca toprağa verildi! Firari babaya tepki: Gel beni de öldür

Fadime Koca'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzerine Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kayıplara karışan Fahri Koca'nın yakalanması için polis çalışma başlattı.

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Kızının gözü önünde öldürülen Fadime Koca toprağa verildi! Firari babaya tepki: Gel beni de öldür

Bu arada, Fahri Koca'nın daha önce de eşiyle tartıştığı için oturdukları evi yakmaya kalkıştığı öne sürüldü.