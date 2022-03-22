Kızının gözü önünde öldürülen Fadime Koca toprağa verildi! Firari babaya tepki: Gel beni de öldür

Adana'da Fahri Koca'nın, barışma teklifini reddettiği için av tüfeğiyle kızının gözü önünde öldürdüğü eşi Fadime Koca'nın cenazesi toprağa verildi. Annesinin cenaze töreninde gözyaşı döken oğlu uzman çavuş Resul Koca, firari babasına "Gel beni de öldür, gel. Ben sensiz nasıl yaşayacağım anne?" diyerek tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 22.03.2022 15:21 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 15:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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