22 Mart 2022, Salı
Eda Nur Kaplan’a 'cinsel saldırı' davasında Yusuf Güzelyurt’a şartlı tahliye kararı
Başkent Ankara'da, 15'inci kattan atlayarak intihar eden 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan davasında yeni gelişme yaşandı. Kaplan'ın vefatından bir hafta önce tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklu yargılanan iki zanlıdan Yusuf Güzelyurt'un adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.
Giriş Tarihi: 22.03.2022 15:33 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 15:33
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