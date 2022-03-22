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Haberler Galeri Eda Nur Kaplan’a 'cinsel saldırı' davasında Yusuf Güzelyurt’a şartlı tahliye kararı

Eda Nur Kaplan’a 'cinsel saldırı' davasında Yusuf Güzelyurt’a şartlı tahliye kararı

Başkent Ankara'da, 15'inci kattan atlayarak intihar eden 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan davasında yeni gelişme yaşandı. Kaplan'ın vefatından bir hafta önce tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklu yargılanan iki zanlıdan Yusuf Güzelyurt'un adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

DHA
Giriş Tarihi: 22.03.2022 15:33 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 15:33
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Eda Nur Kaplan’a ’cinsel saldırı’ davasında Yusuf Güzelyurt’a şartlı tahliye kararı

Eda Nur Kaplan, 7 Ağustos 2021'de ablası Güler Kaplan'ın sevgilisinin Çankaya Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan 15'inci kattaki evinin balkonundan atlayarak, intihar etti.

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Eda Nur Kaplan’a ’cinsel saldırı’ davasında Yusuf Güzelyurt’a şartlı tahliye kararı

Kaplan, canına kıymadan önce annesine "Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hep içine attı. Ama o da çok birikti. Dayanamıyor artık. Hiçbir şeyin güzel olacağına inancı kalmadı. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen" mesajını yolladı.

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Eda Nur Kaplan’a ’cinsel saldırı’ davasında Yusuf Güzelyurt’a şartlı tahliye kararı

İNTİHARDAN 1 HAFTA ÖNCE TECAVÜZ

Kaplan'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında intiharından 1 hafta önce kendisine cinsel saldırıda bulunduklarını ileri sürerek şikayette bulunduğu Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu gözaltına alındı. Güzelyurt ve Ardıçoğlu, nöbetçi sulh ceza mahkemesince 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.

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Eda Nur Kaplan’a ’cinsel saldırı’ davasında Yusuf Güzelyurt’a şartlı tahliye kararı

Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında 18'er yıl hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanıkların yargılanmasına devam edildi.

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Eda Nur Kaplan’a ’cinsel saldırı’ davasında Yusuf Güzelyurt’a şartlı tahliye kararı

ZANLI SUÇLAMALARI REDDETTİ

Duruşmada, intiharından bir hafta önce mekanda eğlendikten sonra Eda Nur Kaplan'a otelde cinsel saldırıda bulundukları iddia edilen sanıklar ile Eda Nur Kaplan'ın annesi Fatma Polatoğlu, ablası Güler Kaplan ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme başkanı, bilirkişi ve adli tıp raporlarının dosyaya girdiğini söyledi. Savunma yapan sanık Mehmet Ardıçoğlu, ailenin avukatlarının mahkemeyi uzatmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyerek, "Bütün suçlamalar bize yapılıyor; ama delil yok. Ben kimseye zorla bir şey yapmadım. 8 aydır tutukluyum. Beraatımı talep ediyorum" dedi. Sanık Yusuf Güzelyurt ise, Eda Nur Kaplan'ı tehdit etmediğini söyleyerek, "O kız o gün zerre sarhoş değildi. Ben böyle bir duruma karışmadım. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.