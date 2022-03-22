Eda Nur Kaplan’a ’cinsel saldırı’ davasında Yusuf Güzelyurt’a şartlı tahliye kararı

ZANLI SUÇLAMALARI REDDETTİ

Duruşmada, intiharından bir hafta önce mekanda eğlendikten sonra Eda Nur Kaplan'a otelde cinsel saldırıda bulundukları iddia edilen sanıklar ile Eda Nur Kaplan'ın annesi Fatma Polatoğlu, ablası Güler Kaplan ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme başkanı, bilirkişi ve adli tıp raporlarının dosyaya girdiğini söyledi. Savunma yapan sanık Mehmet Ardıçoğlu, ailenin avukatlarının mahkemeyi uzatmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyerek, "Bütün suçlamalar bize yapılıyor; ama delil yok. Ben kimseye zorla bir şey yapmadım. 8 aydır tutukluyum. Beraatımı talep ediyorum" dedi. Sanık Yusuf Güzelyurt ise, Eda Nur Kaplan'ı tehdit etmediğini söyleyerek, "O kız o gün zerre sarhoş değildi. Ben böyle bir duruma karışmadım. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.