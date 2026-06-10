Kızının ayaklarına kapandı! 2 çocuklu adama kaçan Ceyda'ya Müge Anlı'dan sert tepki

Manisa Soma'daki evinden 5 gün önce ayrılarak kayıplara karışan 19 yaşındaki Ceyda Evlekoğlu, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bulundu. Kendi isteğiyle evden kaçtığını açıklayan genç kızın, evli ve iki çocuk babası bir adama kaçtığının ortaya çıkması stüdyoda tansiyonu yükseltti.

Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan Ceyhun Evlekoğlu ve eşi, kızlarından haber alamayınca çareyi Müge Anlı'nın programına başvurmakta bulmuştu. Günlerdir gözyaşları içinde kızının hayatından endişe eden acılı baba, canlı yayında evladına dönmesi için yalvardı.

ÖNCE SEVİNÇ SONRA HÜSRAN Yapılan araştırmalar sonucu 5. gününde bulunan Ceyda Evlekoğlu, stüdyoya gelerek herkesi şaşkına çeviren açıklamalarda bulundu. İNTERNETTE TANIŞTILAR Ceyda Evlekoğlu, sosyal medya üzerinden oynadığı bir oyun aracılığıyla yaklaşık 2 hafta önce tanıştığı 25 yaşındaki Mustafa isimli bir kişinin yanına, Adana'ya kendi isteğiyle gittiğini itiraf etti. Annesiyle yaşadığı tartışmanın ardından evi terk ettiğini belirten genç kız, söz konusu kişiyle evlenmek istediğini dile getirdi.

KAÇTIĞI KİŞİNİN GEÇMİŞİ KARANLIK Ceyda'nın birlikte olduğu Mustafa isimli şahısla ilgili ortaya atılan iddialar ise kan dondurdu. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen şahsın, daha önce bir çocuğu kaçırma suçlamasıyla hapis yattığı ve yine geçmişte beş çocuklu bir kadını daha kaçırdığı öne sürüldü. Ayrıca şahsın yasaklı madde ticareti yaptığına dair iddialar, ailede büyük bir şok etkisi yarattı.

MÜGE ANLI'DAN SERT TEPKİ Canlı yayında kızının ayaklarına kapanıp eve dönmesi için yalvaran acılı babanın feryadı yürekleri dağlarken, Müge Anlı, genç kızın ısrarlı tutumu karşısında öfkesini gizleyemeyerek sert çıktı.

"BU NE ŞIMARIKLIK" Genç kızın sözlerine sert tepki gösteren Anlı, şu ifadeleri kullandı: "Ayrıldığı zaman gidersin, gitmek istersen. Ne oluyor böyle sen de onun dizine kapanıyorsun? Bu ne şımarıklık ya… Evli adama gidiyorsun da neyin şımarıklığını yapıyorsun? Daha sen neyin derdindesin? Sen evli iki çocuklu olsan, senin kocan bir kadın getirse hoşuna gider mi?"