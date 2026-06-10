Gece 2 ve 3 arası uyananlar dikkat: Vücudunuz size ne söylüyor?
Gece yarısından sonra düzenli olarak uyanmak yalnızca stres kaynaklı bir sorun olmayabilir. Uyku alışkanlıklarından beslenme düzenine, hormonal değişimlerden bazı sağlık sorunlarına kadar birçok etken gece 2-3 arasında uyanmaya neden olabiliyor.
Gece saat 2-3 sularında uyanmak sanıldığından daha yaygın bir durum. Land of Beds'in 2026 Birleşik Krallık Uyku Raporu'na göre insanların yüzde 88'i her gece en az bir kez uyanırken, Dreams tarafından yapılan araştırma katılımcıların yüzde 69'unun özellikle gece 2 ile 4 arasında uyandığını ortaya koydu.
Daha da dikkat çekici olan ise bu kişilerin yüzde 61'inin yeniden uykuya dalmakta zorlanması. Uzmanlar, stres, düzensiz uyku alışkanlıkları, beslenme düzeni ve bazı sağlık sorunlarının bu durumun başlıca nedenleri arasında yer aldığını belirtiyor.
STRES KORTİZOL SEVİYESİNİ ERKENDEN YÜKSELTEBİLİYOR
Uyku uzmanı Dr. Deborah Lee, gece 3 civarında yaşanan uyanmaların en yaygın nedenlerinden birinin stres ve kaygı olduğunu belirtiyor. Lee'ye göre vücut sabaha hazırlanırken kortizol hormonu doğal olarak yükseliyor. Ancak uzun süreli stres altında olan kişilerde bu yükseliş daha erken gerçekleşebiliyor ve kişi gece yarısından sonra uyanarak yeniden uykuya dalmakta zorlanabiliyor.
UYKU RUTİNİ BEYNİN ZAMAN ALGISINI ŞEKİLLENDİRİYOR
Uyku fizyoloğu Stephanie Romiszewski, düzensiz uyku saatlerinin biyolojik saati bozduğunu söylüyor. Romiszewski'ye göre her gün aynı saatte uyanmak, beynin doğal uyku döngüsünü yeniden oluşturmasına yardımcı oluyor. Uzman, kişinin uykusu gelmeden yatağa gitmemesi ve hafta sonları dahil benzer saatlerde güne başlaması gerektiğini vurguluyor.
Planlı bir rutin oluşturmayı öneren Romiszewski açıklamasında şu ifadelere yer veriyor: "Beynimizin uyuyabileceğimiz tek fırsatın her zamanki gece vakti olduğunu anlamasına izin vermemiz gerekiyor. Tüm yaşamımızı bir uyku problemine uyarlamaya başladığımız anda, durumu daha da kötüleştiriyoruz."
EKRAN KULLANIM UYKUYA GEÇİŞİ ZORLAŞTIRIYOR
Yatmadan önce uzun süre ekran karşısında kalmak uykuya geçiş sürecini zorlaştırabiliyor. Telefon, tablet ve bilgisayar ekranlarından yayılan mavi ışık melatonin üretimini baskılayarak uyku kalitesini düşürebiliyor. Bu durum gece boyunca daha sık uyanmalara zemin hazırlayabiliyor.
KAN ŞEKERİ DÜŞÜŞLERİ GECE ALARMI GİBİ ÇALIŞABİLİYOR
Dengesiz beslenme alışkanlıkları gece uyanmalarının gözden kaçan nedenleri arasında yer alıyor.
Öğün atlamak, yetersiz protein tüketmek veya çok hafif akşam yemekleri yemek gece boyunca kan şekeri seviyelerinde dalgalanmaya neden olabiliyor. Vücut enerji ihtiyacını karşılamak için adrenalin ve kortizol salgıladığında kişi aniden uyanabiliyor.