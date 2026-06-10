Gece 2 ve 3 arası uyananlar dikkat: Vücudunuz size ne söylüyor?

Gece saat 2-3 sularında uyanmak sanıldığından daha yaygın bir durum. Land of Beds'in 2026 Birleşik Krallık Uyku Raporu'na göre insanların yüzde 88'i her gece en az bir kez uyanırken, Dreams tarafından yapılan araştırma katılımcıların yüzde 69'unun özellikle gece 2 ile 4 arasında uyandığını ortaya koydu.

Daha da dikkat çekici olan ise bu kişilerin yüzde 61'inin yeniden uykuya dalmakta zorlanması. Uzmanlar, stres, düzensiz uyku alışkanlıkları, beslenme düzeni ve bazı sağlık sorunlarının bu durumun başlıca nedenleri arasında yer aldığını belirtiyor.