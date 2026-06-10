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Gece 2 ve 3 arası uyananlar dikkat: Vücudunuz size ne söylüyor?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Gece yarısından sonra düzenli olarak uyanmak yalnızca stres kaynaklı bir sorun olmayabilir. Uyku alışkanlıklarından beslenme düzenine, hormonal değişimlerden bazı sağlık sorunlarına kadar birçok etken gece 2-3 arasında uyanmaya neden olabiliyor.

Gece 2 ve 3 arası uyananlar dikkat: Vücudunuz size ne söylüyor? 1

Gece saat 2-3 sularında uyanmak sanıldığından daha yaygın bir durum. Land of Beds'in 2026 Birleşik Krallık Uyku Raporu'na göre insanların yüzde 88'i her gece en az bir kez uyanırken, Dreams tarafından yapılan araştırma katılımcıların yüzde 69'unun özellikle gece 2 ile 4 arasında uyandığını ortaya koydu.

Daha da dikkat çekici olan ise bu kişilerin yüzde 61'inin yeniden uykuya dalmakta zorlanması. Uzmanlar, stres, düzensiz uyku alışkanlıkları, beslenme düzeni ve bazı sağlık sorunlarının bu durumun başlıca nedenleri arasında yer aldığını belirtiyor.

Gece 2 ve 3 arası uyananlar dikkat: Vücudunuz size ne söylüyor? 2

STRES KORTİZOL SEVİYESİNİ ERKENDEN YÜKSELTEBİLİYOR

Uyku uzmanı Dr. Deborah Lee, gece 3 civarında yaşanan uyanmaların en yaygın nedenlerinden birinin stres ve kaygı olduğunu belirtiyor. Lee'ye göre vücut sabaha hazırlanırken kortizol hormonu doğal olarak yükseliyor. Ancak uzun süreli stres altında olan kişilerde bu yükseliş daha erken gerçekleşebiliyor ve kişi gece yarısından sonra uyanarak yeniden uykuya dalmakta zorlanabiliyor.

Gece 2 ve 3 arası uyananlar dikkat: Vücudunuz size ne söylüyor? 3

UYKU RUTİNİ BEYNİN ZAMAN ALGISINI ŞEKİLLENDİRİYOR

Uyku fizyoloğu Stephanie Romiszewski, düzensiz uyku saatlerinin biyolojik saati bozduğunu söylüyor. Romiszewski'ye göre her gün aynı saatte uyanmak, beynin doğal uyku döngüsünü yeniden oluşturmasına yardımcı oluyor. Uzman, kişinin uykusu gelmeden yatağa gitmemesi ve hafta sonları dahil benzer saatlerde güne başlaması gerektiğini vurguluyor.

Planlı bir rutin oluşturmayı öneren Romiszewski açıklamasında şu ifadelere yer veriyor: "Beynimizin uyuyabileceğimiz tek fırsatın her zamanki gece vakti olduğunu anlamasına izin vermemiz gerekiyor. Tüm yaşamımızı bir uyku problemine uyarlamaya başladığımız anda, durumu daha da kötüleştiriyoruz."

Gece 2 ve 3 arası uyananlar dikkat: Vücudunuz size ne söylüyor? 4

EKRAN KULLANIM UYKUYA GEÇİŞİ ZORLAŞTIRIYOR

Yatmadan önce uzun süre ekran karşısında kalmak uykuya geçiş sürecini zorlaştırabiliyor. Telefon, tablet ve bilgisayar ekranlarından yayılan mavi ışık melatonin üretimini baskılayarak uyku kalitesini düşürebiliyor. Bu durum gece boyunca daha sık uyanmalara zemin hazırlayabiliyor.

Gece 2 ve 3 arası uyananlar dikkat: Vücudunuz size ne söylüyor? 5

KAN ŞEKERİ DÜŞÜŞLERİ GECE ALARMI GİBİ ÇALIŞABİLİYOR

Dengesiz beslenme alışkanlıkları gece uyanmalarının gözden kaçan nedenleri arasında yer alıyor.

Öğün atlamak, yetersiz protein tüketmek veya çok hafif akşam yemekleri yemek gece boyunca kan şekeri seviyelerinde dalgalanmaya neden olabiliyor. Vücut enerji ihtiyacını karşılamak için adrenalin ve kortizol salgıladığında kişi aniden uyanabiliyor.

Gece 2 ve 3 arası uyananlar dikkat: Vücudunuz size ne söylüyor? 6

HORMONAL DEĞİŞİMLER UYKU DÜZENİNİ ETKİLEYEBİLİYOR

Özellikle kadınlarda hormon seviyelerindeki değişimler gece uyanmalarını artırabiliyor. Menopoz, perimenopoz ve gebelik dönemlerinde yaşanan hormonal dalgalanmalar sıcak basmaları, gece terlemeleri ve sık idrara çıkma gibi nedenlerle uyku kalitesini düşürebiliyor. Bu süreçlerde uyku ortamının serin tutulması ve düzenli bir rutin oluşturulması fayda sağlayabiliyor.

Gece 2 ve 3 arası uyananlar dikkat: Vücudunuz size ne söylüyor? 7

ALTTA YATAN BİR TIBBİ SORUN OLABİLİR

Sürekli tekrarlayan gece uyanmaları bazı hastalıkların erken belirtisi olabilir. Uyku apnesi, reflü, depresyon, huzursuz bacak sendromu, kronik ağrı rahatsızlıkları ve sık idrara çıkmaya neden olan sağlık sorunları gece boyunca uyku bölünmelerine yol açabiliyor. Sabah yorgun uyanma, horlama, nefes durması hissi veya sık baş ağrısı gibi belirtiler varsa uzman değerlendirmesi gerekiyor.

Gece 2-3 Arasında Uyanmak Her Zaman Hastalık İşareti Değil

Ara sıra yaşanan gece uyanmaları çoğu zaman normal kabul ediliyor. Uzmanlar, yaşam koşullarındaki değişiklikler, yoğun iş temposu, heyecan verici gelişmeler veya geçici stres dönemlerinde uyku düzeninin kısa süreli olarak etkilenebileceğini belirtiyor. Ancak sorun haftalar boyunca devam ediyor ve günlük yaşamı etkiliyorsa tıbbi destek alınması öneriliyor.

Gece 2 ve 3 arası uyananlar dikkat: Vücudunuz size ne söylüyor? 8

KESİNTİSİZ BİR UYKU İÇİN NE YAPMALI?

Gece uyanmalarını azaltmak için günlük alışkanlıklarda yapılacak küçük değişiklikler etkili olabiliyor.

Düzenli uyku saatleri belirlemek, akşam saatlerinde ekran kullanımını azaltmak, dengeli beslenmek ve yatak odasını sessiz, karanlık ve serin tutmak uyku kalitesini artırabiliyor. Buna rağmen sorun sürüyorsa altta yatan nedenlerin araştırılması için bir sağlık uzmanına başvurulması gerekiyor.

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