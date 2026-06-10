İstanbul'da şoke eden görüntü: 42 yılan koruma altında

İstanbul Çatalca'da bir eve düzenlenen denetimde, ekipler şoke eden manzara ile karşılaştı. Gerekli izinleri bulunmayan 42 yılan ele geçirilirken aralarında piton ve king türlerinin de bulunduğu sürüngenlere el konuldu.

İstanbul'da gelen bir ihbar ekipleri harekete geçirdi. Çatalca'daki bir eve yapılan baskında adeta yılan deposu ortaya çıktı. Aralarında piton, Mısır ve king türlerinin de bulunduğu 42 yılan tek tek ele geçirildi.

DKMP'nin NSosyal hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, gelen ihbarı değerlendiren ekiplerin, kolluk kuvvetleriyle birlikte İstanbul Çatalca'daki bir evde denetim gerçekleştirdiği bildirildi.

18 PİTON, 21 MISIR VE 3 KİNG YILANI...

Bu kapsamda 42 yılana el konulduğu belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi: "Yapılan kontrollerde gerekli izinleri bulunmayan 18 piton, 21 Mısır ve 3 king yılanı tespit edildi.