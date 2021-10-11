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Haberler Galeri BİM'e yarın neler gelecek? 12 Ekim 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta...

BİM'e yarın neler gelecek? 12 Ekim 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta...

BİM marketlerde salı indirimleri belli oldu. 12 Ekim 2021 kataloğunu merak eden vatandaşlar, internet üzerinden güncel indirimleri araştırmaya başladı. Bu hafta atıştırmalık ürünler, kişisel bakım ürünleri, kadın iç giyim ile bebek ürünleri müşterilerin beğenisine sunulacak. BİM salı indirimlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'e yarın neler gelecek? BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte BİM 12 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.10.2021 13:29 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 13:29
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BİM’e yarın neler gelecek? 12 Ekim 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta...

BİM'e yarın neler gelecek? 12 Ekim 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin salı günü indirimleri birçok ürün çeşidiyle dikkat çekiyor. Haftanın salı günü kampanyalarını sizler için sayfamızda bir araya getirdik. Peki, BİM marketlerde bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? İşte 12 Ekim 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

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BİM’e yarın neler gelecek? 12 Ekim 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta...

Organik 2'li Bebek Takım

• 3/6/9 ay

Organik Bebek Body

• 3/6/9 ay

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  • 13
BİM’e yarın neler gelecek? 12 Ekim 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta...

Organik Bebek Yelek ve Patikli Pantolon Çeşitleri

• 3/6/9 ay

Desenli Organik Bebek Çorabı

• 0-6/6-12/12-18 ay

2'li Organik Atlet Kız-Erkek Çocuk

• 5-6/7-8/9-10 /11-12 yaş

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BİM’e yarın neler gelecek? 12 Ekim 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta...

2'li Organik Bebek Çorabı

• 6-12/12-24/24-36 ay
• Farklı renklerde

2'li Organik Külot Kız-Erkek Çocuk

• 5-6/7-8/9-10 /11-12 yaş

2'li Organik Çorap Kadın-Erkek

• 36-39 numara kadın
• 40-44 numara erkek

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BİM’e yarın neler gelecek? 12 Ekim 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta...

Büstiyer Takım Organik Kadın

• M/L/XL

3'lü Organik Çorap Çocuk

• 2-3/4-5/6-7/8-9 yaş
• Farklı desenlerde

İp Askılı Organik Atlet Kadın

• S/M/L/XL

2'li Organik Külot Kadın

• S/M/L/XL