BİM'e yarın neler gelecek? 12 Ekim 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta...

BİM marketlerde salı indirimleri belli oldu. 12 Ekim 2021 kataloğunu merak eden vatandaşlar, internet üzerinden güncel indirimleri araştırmaya başladı. Bu hafta atıştırmalık ürünler, kişisel bakım ürünleri, kadın iç giyim ile bebek ürünleri müşterilerin beğenisine sunulacak. BİM salı indirimlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'e yarın neler gelecek? BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte BİM 12 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 11.10.2021 13:29 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 13:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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