30 Ağustos 2024, Cuma
Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayımlandı mı?
Bahar dizisinin merakla beklenen üçüncü sezonu için tarih ve fragman detayları netleşti. 28 Ağustos itibarıyla sete çıkan dizinin yeni sezonuna dair gelişmeler, izleyiciler tarafından heyecanla araştırılıyor. Sezon finalinde yaşanan büyük kaosun ardından Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezonu, izleyicilere ne tür sürprizler sunacak?
Giriş Tarihi: 30.08.2024 16:44 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 16:46