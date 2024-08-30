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Haberler Galeri Bahar yeni sezon ne zaman, bu hafta var mı? Bahar 2. sezon fragmanı geldi mi?

Bahar yeni sezon ne zaman, bu hafta var mı? Bahar 2. sezon fragmanı geldi mi?

Bahar dizisinin yeni sezon tarihi gündemdeki yerini aldı. 20 Ağustos'ta sete çıkan Bahar dizisinin ekibi 2. sezonuyla birlikte izleyicisiyle tekrar buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy'un paylaştığı dizinin yeni sezonunda neler olacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Bahar yeni sezon ne zaman, bu hafta var mı? Bahar 2. sezon fragmanı geldi mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.08.2024 15:59 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 16:29
Bahar yeni sezon ne zaman, bu hafta var mı? Bahar 2. sezon fragmanı geldi mi?

Bahar dizisi 2. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanırken izleyiciler arama motorlarında, "Bahar yeni sezon ne zaman?", "Bahar 2. sezon fragmanı geldi mi?" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte konuya ilişkin güncel gelişmeler...

Bahar yeni sezon ne zaman, bu hafta var mı? Bahar 2. sezon fragmanı geldi mi?

Show TV'de yayımlanan Bahar dizisnin yeni sezon için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Neslihan Yeşilyurt'un yönetmenliğini üstlendiği ve Ayça Üzüm'ün senaryosunu yazdığı dizinin 20 Ağustos'ta sete çıktığı bildirildi. Ancak, yapımdan gelen resmi bir açıklama olmasa da ikinci sezonun 17 Eylül 2024'te ekranlarda olması bekleniyor.

Bahar yeni sezon ne zaman, bu hafta var mı? Bahar 2. sezon fragmanı geldi mi?

Bahar Yeni Sezon Fragmanı Yayımlandı Mı?

Bahar dizisinin yeni sezon fragmanı henüz yayımlanmadı.

Bahar yeni sezon ne zaman, bu hafta var mı? Bahar 2. sezon fragmanı geldi mi?

Yeni Sezon, Yeni Karakterler

Bahar dizisi, yeni sezonda izleyicilere sadece tanıdık yüzler değil, aynı zamanda yeni karakterler de sunmaya hazırlanıyor. Dizinin kadrosuna altı yeni oyuncunun katılacağı yönündeki haberler büyük ilgi uyandırdı. Peran Vakfı'nın başhekimi olarak diziye katılacak olan Süreyya karakteri, onun sağ kolu ve asistanı Ergün ile birlikte diziye farklı bir dinamizm katacak. Ayrıca, Devrim Kabacaoğlu'nun canlandırdığı Uğur'un babası Habip, Evren'in manevi oğlu Cem, vakıf kantininde çalışan Kiraz ve Çağla'nın arkadaşı Zuhal de izleyicilerin karşısına çıkacak yeni yüzler arasında yer alacak.

Bahar yeni sezon ne zaman, bu hafta var mı? Bahar 2. sezon fragmanı geldi mi?

Bahar Son Bölümde Neler Yaşandı?

Dizinin önceki sezonunun finali, izleyicileri adeta ekranlara kilitledi. Bahar ve Timur'un mahkemesinde ortaya çıkan sürpriz bir delil, olayların seyrini tamamen değiştirdi. Bahar'ın uzun süre herkesten sakladığı hastalığı nihayet açığa çıkarken, Timur ise geçmişin karanlık sırlarıyla yüzleşmek zorunda kaldı. Nevra'nın beklenmedik bir isimden yardım istemesi ise hikâyeye yeni bir boyut kazandırdı. Hastanede tüm ekip Bahar için seferber olurken, Evren ve Timur arasındaki gerilim büyük bir hesaplaşmaya dönüştü. Diğer yandan, Rüzgar'ın Parla ve Umay'ı bir araya getirmesi, olayların gidişatını daha da karmaşık hale getirdi.