30 Ağustos 2024, Cuma
Bahar yeni sezon ne zaman, bu hafta var mı? Bahar 2. sezon fragmanı geldi mi?
Bahar dizisinin yeni sezon tarihi gündemdeki yerini aldı. 20 Ağustos'ta sete çıkan Bahar dizisinin ekibi 2. sezonuyla birlikte izleyicisiyle tekrar buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy'un paylaştığı dizinin yeni sezonunda neler olacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Bahar yeni sezon ne zaman, bu hafta var mı? Bahar 2. sezon fragmanı geldi mi?
Giriş Tarihi: 30.08.2024 15:59 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 16:29