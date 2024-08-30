Bahar yeni sezon ne zaman, bu hafta var mı? Bahar 2. sezon fragmanı geldi mi?

Bahar Son Bölümde Neler Yaşandı?

Dizinin önceki sezonunun finali, izleyicileri adeta ekranlara kilitledi. Bahar ve Timur'un mahkemesinde ortaya çıkan sürpriz bir delil, olayların seyrini tamamen değiştirdi. Bahar'ın uzun süre herkesten sakladığı hastalığı nihayet açığa çıkarken, Timur ise geçmişin karanlık sırlarıyla yüzleşmek zorunda kaldı. Nevra'nın beklenmedik bir isimden yardım istemesi ise hikâyeye yeni bir boyut kazandırdı. Hastanede tüm ekip Bahar için seferber olurken, Evren ve Timur arasındaki gerilim büyük bir hesaplaşmaya dönüştü. Diğer yandan, Rüzgar'ın Parla ve Umay'ı bir araya getirmesi, olayların gidişatını daha da karmaşık hale getirdi.