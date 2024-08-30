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Haberler Galeri Toptancılara kızdı 100 bin TL'yi gözden çıkardı! Meyveleri bedava dağıttı

Toptancılara kızdı 100 bin TL'yi gözden çıkardı! Meyveleri bedava dağıttı

Aracılar ve toptancıların üreticileri bezdirmiş durumda. Buna bir örnek de Antalya'da yaşandı. Aracıların verdiği fiyatlara sinirlenen üretici durumu protesto etti ve ürettiği 2 bin adet ejder meyvesini gözden çıkardı. Bir kamyon dolusu ve 100 bin TL değerindeki ejder meyvelerini vatandaşlara bedava dağıtan üretici, yaptığı açıklamada "Üretici kazanmayacaksa kimse kazanmasın diyerek bedavaya vatandaşlara dağıtma kararı aldım" şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 30.08.2024 18:30 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 18:30
Toptancılara kızdı 100 bin TL’yi gözden çıkardı! Meyveleri bedava dağıttı

Son dönemlerde üreticiler aracıların verdiği fiyatlar nedeniyle isyan etmiş durumda. Bu nedenle birçok üretici toptancıların ve aracıların verdiği fiyatlara isyan ediyor. Antalya'daki ejder meyvesi üreticisi Kamil Arıkan da bunlardan biri oldu.

Toptancılara kızdı 100 bin TL’yi gözden çıkardı! Meyveleri bedava dağıttı

Manavgat'ta ejder meyvesi üreticileri aracıların verdiği fiyat nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor. Üretici Kemal Arıkan da bu duruma isyan edince elindeki 100 bin TL değerindeki ejder meyvelerini "üretici kazanmıyorsa kimse kazanmasın" diyerek gözden çıkardı.

Toptancılara kızdı 100 bin TL’yi gözden çıkardı! Meyveleri bedava dağıttı

"ÜRETİCİ KAZANMIYORSA KİMSE KAZANMASIN"

Ejder Meyvesinin gece-gündüz demeksizin emek istediğini belirten üretici Kamil Arıkan, meyveleri geçen hafta topladığını ve alıcının 30 liraya almak istediğini söyledi. Arıkan 1 haftadır beklettiğini belirterek 30 liranın üzerinde fiyat vermediklerini kaydetti. Arıkan "Ben de üretici kazanmayacaksa kimse kazanmasın diyerek bedavaya vatandaşlara dağıtma kararı aldım" dedi.

Toptancılara kızdı 100 bin TL’yi gözden çıkardı! Meyveleri bedava dağıttı

Aracı ve toptancıların ejder meyvesini üreticiden 40-50 liraya aldığını, pazarda ve marketlerde en düşük 150-200 liraya satıldığını belirten Arıkan, "Vatandaşlarımıza helal olsun, afiyetle yesinler" dedi.

Toptancılara kızdı 100 bin TL’yi gözden çıkardı! Meyveleri bedava dağıttı

"KANAYAN YARAMIZ..." DİYEREK İSYAN ETTİ

Ejder üreticileri adına konuşan Yeniköy mahallesinden Ali Yılmaz da "Bugün burada üretici arkadaşlarımızla birlikte kanayan yaramızı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Konuya bir örnekle başlamak istiyorum. Ülkemizde yakın zamana kadar araba üretilmediği için yabancıların ürettiği arabaları alıyorduk. Geçen yıldan itibaren kendi ürettiğimiz aracımızı kullanmaya başladık. Gurur duyduk, mutlu olduk. Birçok arkadaşımız kullandığı Avrupa arabaları satıp yerli araba aldı. Ejder Meyvesi dünyada sadece Uzak Doğu'da yetişiyor." dedi ve şöyle devam etti: