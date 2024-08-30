30 Ağustos 2024, Cuma
Toptancılara kızdı 100 bin TL'yi gözden çıkardı! Meyveleri bedava dağıttı
Aracılar ve toptancıların üreticileri bezdirmiş durumda. Buna bir örnek de Antalya'da yaşandı. Aracıların verdiği fiyatlara sinirlenen üretici durumu protesto etti ve ürettiği 2 bin adet ejder meyvesini gözden çıkardı. Bir kamyon dolusu ve 100 bin TL değerindeki ejder meyvelerini vatandaşlara bedava dağıtan üretici, yaptığı açıklamada "Üretici kazanmayacaksa kimse kazanmasın diyerek bedavaya vatandaşlara dağıtma kararı aldım" şeklinde konuştu.
Giriş Tarihi: 30.08.2024 18:30 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 18:30