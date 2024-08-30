Toptancılara kızdı 100 bin TL’yi gözden çıkardı! Meyveleri bedava dağıttı

"KANAYAN YARAMIZ..." DİYEREK İSYAN ETTİ

Ejder üreticileri adına konuşan Yeniköy mahallesinden Ali Yılmaz da "Bugün burada üretici arkadaşlarımızla birlikte kanayan yaramızı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Konuya bir örnekle başlamak istiyorum. Ülkemizde yakın zamana kadar araba üretilmediği için yabancıların ürettiği arabaları alıyorduk. Geçen yıldan itibaren kendi ürettiğimiz aracımızı kullanmaya başladık. Gurur duyduk, mutlu olduk. Birçok arkadaşımız kullandığı Avrupa arabaları satıp yerli araba aldı. Ejder Meyvesi dünyada sadece Uzak Doğu'da yetişiyor." dedi ve şöyle devam etti: