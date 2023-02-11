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Kızılay, AFAD, AKUT gönüllüsü nasıl olunur? 2023 başvuru şartları neler? Deprem Bölgesi GÖNÜLLÜ OLMA FORMU
Gönüllü olarak deprem bölgesine gitmek istiyorum şeklinde araştırmalar hız kazandı. 7.7 ve 7.6'lık depremde 10 il etkilenirken 3. gün de arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. AFAD, Kızılay, AKUT gibi kurum ve dernekler vasıtasıyla insanlar deprem bölgesine giderek yardımda bulunmak istiyor. Peki Kızılay, AFAD, AKUT gönüllüsü nasıl olunur? 2023 başvuru şartları neler? İşte deprem gönüllüsü olma formu...