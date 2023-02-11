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Kızılay, AFAD, AKUT gönüllüsü nasıl olunur? 2023 başvuru şartları neler? Deprem Bölgesi GÖNÜLLÜ OLMA FORMU

Gönüllü olarak deprem bölgesine gitmek istiyorum şeklinde araştırmalar hız kazandı. 7.7 ve 7.6'lık depremde 10 il etkilenirken 3. gün de arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. AFAD, Kızılay, AKUT gibi kurum ve dernekler vasıtasıyla insanlar deprem bölgesine giderek yardımda bulunmak istiyor. Peki Kızılay, AFAD, AKUT gönüllüsü nasıl olunur? 2023 başvuru şartları neler? İşte deprem gönüllüsü olma formu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.02.2023 07:51 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 09:15
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Kızılay, AFAD, AKUT gönüllüsü nasıl olunur? Deprem Bölgesi GÖNÜLLÜ BAŞVURU FORMU | 2023 başvuru şartları neler? Kimler gidebilir?

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından binlerce vatandaş afetzedelere yardıma gidebilmek için arama motorlarında "Deprem gönüllüsü nasıl olunur?", "Deprem gönüllü olma başvurusu nereden yapılır?" şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki Kızılay, AFAD, AKUT gönüllüsü nasıl olunur? Başvuru şartları neler?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kızılay, AFAD, AKUT gönüllüsü nasıl olunur? Deprem Bölgesi GÖNÜLLÜ BAŞVURU FORMU | 2023 başvuru şartları neler? Kimler gidebilir?

KIZILAY GÖNÜLLÜSÜ NASIL OLUNUR?

Kızılay'a gönüllü olmak için tek yapmanı gereken gonulluol.org platformu üzerinden kayıt işlemlerinizi gerçekleştirmek.

KIZILAY DEPREM GÖNÜLLÜSÜ OLMAK İÇİN TIKLAYIN!

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Kızılay, AFAD, AKUT gönüllüsü nasıl olunur? Deprem Bölgesi GÖNÜLLÜ BAŞVURU FORMU | 2023 başvuru şartları neler? Kimler gidebilir?

KIZILAY GÖNÜLLÜSÜ NE YAPAR?

Türk Kızılay 1868'den bugüne gönüllüler tarafından yönetilen, gönüllüler eliyle büyüyen ve güçlenen bir kurum oldu. Bu nedenle Kızılay'ın tüm faaliyetlerinde günüllü olarak destek olabilirsiniz. Örneğin, kan ve kök hücre bağışı kampanyalarına destek olabilir, yardıma muhtaç birine yardım götürebilir, çocuklarla etkinliklerde destek sağlayabilir, engelliler için kitap okuyabilir, huzurevlerindeki yaşlıları ziyaret ederek yüzlerini güldürebilirsiniz.

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Kızılay, AFAD, AKUT gönüllüsü nasıl olunur? Deprem Bölgesi GÖNÜLLÜ BAŞVURU FORMU | 2023 başvuru şartları neler? Kimler gidebilir?

AFAD Gönüllüsü Kimdir?

AFAD Gönüllüsü, tamamıyla kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlarını gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan kişilerdir.

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Kızılay, AFAD, AKUT gönüllüsü nasıl olunur? Deprem Bölgesi GÖNÜLLÜ BAŞVURU FORMU | 2023 başvuru şartları neler? Kimler gidebilir?

AFAD Gönüllülük Sistemi Eğitim Programı

Bu programın amacı, Afet ve acil durumlar için AFAD'a destek olacak; yaşatmak için yaşamak prensibi ile yoğrulmuş bilgi, beceri ve istekliliğe sahip gönüllüler kazanmak ve yetiştirmektir.