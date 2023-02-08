Hatay'dan Türkiye'yi kahreden haber! Beşiz bebeklerden sadece 1'i hayatta kaldı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık iki depremde üçüncü güne girdik. Arama kurtarma ekipleri tüm gücüyle enkaz altında kalan halkı kurtarmak için canını siper ediyor. Saatler sonra gelen mucize haberleriyle büyük sevinç yaşayan Türkiye, Hatay'daki manzara ile bir kez daha yıkıldı. Hüseyin Huyluoğlu ve Merve Huyluoğlu çiftinin beşiz bebeklerinden 4'ü hayatını kaybetti. Anne ve babanın da enkaz altındaki cansız bedenlerine ulaşıldı. Türkiye beşiz kardeşlerden hayatta kalan tek kardeşe ağladı.