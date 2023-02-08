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Hatay'dan Türkiye'yi kahreden haber! Beşiz bebeklerden sadece 1'i hayatta kaldı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık iki depremde üçüncü güne girdik. Arama kurtarma ekipleri tüm gücüyle enkaz altında kalan halkı kurtarmak için canını siper ediyor. Saatler sonra gelen mucize haberleriyle büyük sevinç yaşayan Türkiye, Hatay'daki manzara ile bir kez daha yıkıldı. Hüseyin Huyluoğlu ve Merve Huyluoğlu çiftinin beşiz bebeklerinden 4'ü hayatını kaybetti. Anne ve babanın da enkaz altındaki cansız bedenlerine ulaşıldı. Türkiye beşiz kardeşlerden hayatta kalan tek kardeşe ağladı.

Giriş Tarihi: 08.02.2023 09:03 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 09:05
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Hatay’dan Türkiye’yi kahreden haber! Beşiz bebeklerden sadece 1’i hayatta kaldı
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7'lik deprem Hatay'da da büyük yıkıma neden oldu. Devletin tüm organları arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, yürekleri parçalayan bir haber geldi.
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Hatay’dan Türkiye’yi kahreden haber! Beşiz bebeklerden sadece 1’i hayatta kaldı
2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle üçü erkek ikisi kız beşiz çocuklarıyla Suudi Arabistan’da mahsur kalan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Türkiye’ye getirilen Huyluoğlu Ailesi'nden Hüseyin Huyluoğlu, eşi Merve Huyluoğlu ve beşiz bebeklerinden dördünün cansız bedeni enkazdan çıkartıldı.
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Hatay’dan Türkiye’yi kahreden haber! Beşiz bebeklerden sadece 1’i hayatta kaldı

ÇALIŞTIĞI ŞİRKET ACI HABERİ VERDİ

Acı haberi, Hüseyin Huyluoğlu'nun çalıştığı şirket duyurdu.

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Hatay’dan Türkiye’yi kahreden haber! Beşiz bebeklerden sadece 1’i hayatta kaldı

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Mekke rehberimiz Hüseyin Huyluoğlu, Hatay depreminde ailesi ile birlikte vefat etmiştir. Sadece oğlu Muhammed kurtulmuştur. Rabbim mekanlarını cennet eylesin, Rabbim ailesine sabır versin."

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Hatay’dan Türkiye’yi kahreden haber! Beşiz bebeklerden sadece 1’i hayatta kaldı