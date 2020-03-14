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Kıyamet yaklaştı mı? 2020 felaketleri kıyamet alameti mi? Kur’an-ı Kerim'de geçen kıyamet alametleri neler?
Kıyamet alametleri neler? 2020 yılında yaşanan felaketler sebebiyle internet üzerinde "kıyamet alametleri neler", "kıyamet yaklaştı mı" gibi sorular araştırılıyor. 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen deprem, Kobe Bryant'ın ölümü, Çin'den dünyaya yayılan corona virüsü sonrası kıyamet alametleri gündeme geldi. Peki, kıyamet yaklaştı mı? 2020 felaketleri kıyamet alametleri mi? Kur'an'ı Kerim'de geçen kıyamet alametleri neler? Dabbetül-arz nedir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 14.03.2020 20:50 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 20:55
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