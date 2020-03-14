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Kıyamet yaklaştı mı? 2020 felaketleri kıyamet alameti mi? Kur’an-ı Kerim'de geçen kıyamet alametleri neler?

Kıyamet alametleri neler? 2020 yılında yaşanan felaketler sebebiyle internet üzerinde "kıyamet alametleri neler", "kıyamet yaklaştı mı" gibi sorular araştırılıyor. 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen deprem, Kobe Bryant'ın ölümü, Çin'den dünyaya yayılan corona virüsü sonrası kıyamet alametleri gündeme geldi. Peki, kıyamet yaklaştı mı? 2020 felaketleri kıyamet alametleri mi? Kur'an'ı Kerim'de geçen kıyamet alametleri neler? Dabbetül-arz nedir? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 14.03.2020 20:50 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 20:55
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Kıyamet yaklaştı mı? 2020 felaketleri kıyamet alameti mi? Kur’an-ı Kerim'de geçen kıyamet alametleri neler?

Kıyamet yaklaştı mı? 2020 yılında yaşanan felaketler sonrası kıyamet alametleri ile ilgili araştırmalar başladı. Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan corona virüsü sonrası "Kur'an-ı Kerim'de geçen kıyamet alametleri nelerdir" gibi sorular gündeme geldi. Peki, kıyamet yaklaştı mı? 2020 felaketleri kıyamet alameti mi? Kur'an-ı Kerim'de geçen kıyamet alametleri neler? İşte merak edilen soruların yanıtı...

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Kıyamet yaklaştı mı? 2020 felaketleri kıyamet alameti mi? Kur’an-ı Kerim'de geçen kıyamet alametleri neler?

KIYAMET NEDİR? KIYAMET ALAMETLERİ NELERDİR?

Kıyamet kelimesi, kalkmak, dikilip ayakta durmak manasındaki kıyam kökünden gelir.

Kıyamet kelimesi, dirilip mezarından kalkma, Allah'ın huzurunda durma yahut bu olayın başlangıcını teşkil eden kozmik değişikliğin gerçekleşmesi anlamına gelir.

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Kıyamet yaklaştı mı? 2020 felaketleri kıyamet alameti mi? Kur’an-ı Kerim'de geçen kıyamet alametleri neler?

KUR'AN-I KERİM'DE KIYAMET NASIL GEÇİYOR?

Kur'an-ı Kerim'de kıyamet kelimesine çok yakın bir muhtevada kullanılan âhiret -beş yerdeki farklı kullanılışı hariç- 110 yerde geçer; 26 âyette "el-yevmü'l-âhir" terkibiyle yer alır.

İslam inancının üç temel esasından birini oluşturan kıyamet veya ahiret konusu sayısı yüzleri aşan, çok değişik ve etkileyici üsluplar taşıyan ayetlerde ve müstakil surelerde ele alınmıştır.

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Kıyamet yaklaştı mı? 2020 felaketleri kıyamet alameti mi? Kur’an-ı Kerim'de geçen kıyamet alametleri neler?

KIYAMETLE İLGİLİ BAŞVURULACAK KAYNAK

Kıyamet, semavî dinlerin temel iman esaslarından biri olarak kabul ettikleri bir konudur. Bu ölümsüz âlem hakkında bilgi edinmek için başvurulacak yegâne kaynak nakildir.

Kur'an'da yer alan ayetlerle akaid alanında delil kabul edilebilecek derecede sahih olan hadislerin muhtevası insan aklının çözüm aradığı her probleme cevap vermemektedir. Bu sebeple ilk dönemlerden itibaren kıyamet alâmetleri, kıyametin çeşitli merhaleleri, cennet ve cehennem hayatıyla ilgili birçok zayıf veya mevzu rivayet ortaya çıkmıştır.

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Kıyamet yaklaştı mı? 2020 felaketleri kıyamet alameti mi? Kur’an-ı Kerim'de geçen kıyamet alametleri neler?

KIYAMET NE ZAMAN KOPACAK?

Kozmik anlamda kıyametin ne zaman kopacağı bilinmiyor. Kur'an'da 40 yerde geçen "saat" kelimesiyle anlatılan kıyametin kopuşunun -jeolojik zaman çerçevesinde- yakın olduğu, ansızın geleceği ve alâmetlerinin belirdiği ifade edilir.

Ansızın gerçekleşecek olan kıyametin kopuş zamanına ait bilgi Allah nezdindedir, dünyadaki davranışlarının karşılığını görmeleri için bunun zamanı insanlardan gizlenmiştir.