Son dakika: İŞKUR'dan corona virüsü önlemi! İŞKUR işçi alımı başvurusu nereden, nasıl yapılacak?
Son dakika haberi... İŞKUR işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Türkiye'de görülen yeni tip corona virüsüyle mücadele kapsamında önlemler arttırıldı. Milyonlarca kişiye iş imkanı sağlayan İŞKUR'da şahsen yapılan işçi alımı başvurularını durdurdu. Peki, İŞKUR işçi alımı başvurusu nereden, nasıl yapılacak? İŞKUR şifresi nasıl alınır? İŞKUR başvurusu nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 14.03.2020 21:22Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 21:36