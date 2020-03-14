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Son dakika: İŞKUR'dan corona virüsü önlemi! İŞKUR işçi alımı başvurusu nereden, nasıl yapılacak?

Son dakika haberi... İŞKUR işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Türkiye'de görülen yeni tip corona virüsüyle mücadele kapsamında önlemler arttırıldı. Milyonlarca kişiye iş imkanı sağlayan İŞKUR'da şahsen yapılan işçi alımı başvurularını durdurdu. Peki, İŞKUR işçi alımı başvurusu nereden, nasıl yapılacak? İŞKUR şifresi nasıl alınır? İŞKUR başvurusu nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 14.03.2020 21:22 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 21:36
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Son dakika: İŞKUR'dan corona virüsü önlemi! İŞKUR işçi alımı başvurusu nereden, nasıl yapılacak?

Son dakika... İŞKUR işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Türkiye'de corona virüsü salgınının tespit edilmesinin ardından alınan önlemlerin kademeli olarak artırıldı. Corona virüsü önlemleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yapılan kamu işçisi alımı başvuruları şahsen olarak durduruldu. Peki, İŞKUR işçi alımı başvurusu nereden, nasıl yapılacak? İŞKUR kaydı nasıl yapılır? İşte cevaplar...

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Son dakika: İŞKUR'dan corona virüsü önlemi! İŞKUR işçi alımı başvurusu nereden, nasıl yapılacak?

İŞKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Corona virüsü önlemleri kapsamında İŞKUR aracılığıyla yapılan kamu işçisi alımı başvuruları elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

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Son dakika: İŞKUR'dan corona virüsü önlemi! İŞKUR işçi alımı başvurusu nereden, nasıl yapılacak?

İŞKUR KAYDI NASIL YAPILIR?

İŞKUR kayıt işlemlerinizi İŞKUR bürolarına gitmeden kurumun internet şubesini kullanarak yapabilirsiniz.

Kayıt işlemleri için;

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Son dakika: İŞKUR'dan corona virüsü önlemi! İŞKUR işçi alımı başvurusu nereden, nasıl yapılacak?

* İŞKUR resmi web adresi "iskur.gov.tr" adresine giriş yapın.

* Sitede bulunan üst menüde "İnternet Şubesi" seçeneğine tıklayın.

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Son dakika: İŞKUR'dan corona virüsü önlemi! İŞKUR işçi alımı başvurusu nereden, nasıl yapılacak?

* Açılan İŞKUR E-Şubesinde kayıt işleminize devam etmek için sol kısımda bulunan "İş Arayan" altındaki "Üye Ol" seçeneğine tıklayın.