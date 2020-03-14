Son dakika: İŞKUR'dan corona virüsü önlemi! İŞKUR işçi alımı başvurusu nereden, nasıl yapılacak?

Son dakika... İŞKUR işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Türkiye'de corona virüsü salgınının tespit edilmesinin ardından alınan önlemlerin kademeli olarak artırıldı. Corona virüsü önlemleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yapılan kamu işçisi alımı başvuruları şahsen olarak durduruldu. Peki, İŞKUR işçi alımı başvurusu nereden, nasıl yapılacak? İŞKUR kaydı nasıl yapılır? İşte cevaplar...