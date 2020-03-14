En ölümcül virüs hangisi? İşte corona virüsü gerçekleri

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Virüsü tedavi etmenin yolları aranmaya devam ederken Yale Üniversitesinde Virolog (Virüs Bilimci) olarak görev yapan Prof. Dr. Akiko Iwasaki, yeni tip corona virüsünün, mevsimsel grip ile karşılaştırılmayacak kadar ciddi olduğunu verilerle ortaya koydu. Iwasaki, yeni tip corona virüsüne karşı hiçbir bağışıklığımızın olmadığını belirtti. Peki corona virüs SARS, MERS ve mevsimsel grip kadar ölümcül mü? İşte mevsimsel grip, koronavirüs, SARS ve MERS karılaştırmaları...