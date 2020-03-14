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En ölümcül virüs hangisi? İşte corona virüsü gerçekleri

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Virüsü tedavi etmenin yolları aranmaya devam ederken Yale Üniversitesinde Virolog (Virüs Bilimci) olarak görev yapan Prof. Dr. Akiko Iwasaki, yeni tip corona virüsünün, mevsimsel grip ile karşılaştırılmayacak kadar ciddi olduğunu verilerle ortaya koydu. Iwasaki, yeni tip corona virüsüne karşı hiçbir bağışıklığımızın olmadığını belirtti. Peki corona virüs SARS, MERS ve mevsimsel grip kadar ölümcül mü? İşte mevsimsel grip, koronavirüs, SARS ve MERS karılaştırmaları...

Giriş Tarihi: 14.03.2020 17:05 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 17:09
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En ölümcül virüs hangisi? İşte corona virüsü gerçekleri

ABD'deki Yale Üniversitesinde Virolog (Virüs Bilimci) olarak görev yapan Prof. Dr. Akiko Iwasaki, yeni tip koronavirüsün, mevsimsel grip ile karşılaştırılmayacak kadar ciddi olduğunu verilerle ortaya koydu. Koronavirüse karşı hiç bir bağışıklığımızın olmadığını kaydeden Iwasaki yeni tip virüsün 20 kat daha ölümcül olduğunu ve 3 kat daha hızlı yayıldığının altını çizdi. İşte mevsimsel grip, koronavirüs, SARS ve MERS karılaştırmaları...

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En ölümcül virüs hangisi? İşte corona virüsü gerçekleri

Üreme sayısı (Bir hastanın hastalığı bulaştırma rakamı)
Influenza: 1.3
KOVİD-19: 2.5
SARS: 3
MERS: 0.3-0.8

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En ölümcül virüs hangisi? İşte corona virüsü gerçekleri

Ölüm oranı (Hastalığa yakalananlarının yüzde kaçı hayatını kaybetti)

Influenza: yüzde 0.1
KOVİD-19: yüzde 3
SARS: yüzde 9.6-11
MERS: yüzde 34.5

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En ölümcül virüs hangisi? İşte corona virüsü gerçekleri

Kuluçka dönemi (Kuluçka süresi ne kadar uzunsa hastalık o derece tehlikeli hale geliyor)

Influenza: 1-4 gün
KOVİD-19: 2-14 gün
SARS: 2-7 gün
MERS: 6 gün

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En ölümcül virüs hangisi? İşte corona virüsü gerçekleri

Hastane yüzdesi (Enfekte olan hastaların yüzde kaçı hastaneye yatırıldı)

Influenza: yüzde 2
KOVİD-19: yüzde 20
SARS: yüzde 90+
MERS: yüzde 90+