Kıyafetin içinden çıkanlar pes dedirtti! Akıllara durgunluk veren yöntemle kıyafetlere emdirdiler! Milyonlarca liralık malzeme...

İstanbul'daki Sabiha Gökçen Havalimanı'nda takibe alınan yabancı uyruklu bir yolcunun üzerinde arama yapıldı. Şahsın kıyafetlerin normalden ağır ve sert olduğu belirlendi. Detaylı aramada yolcunun kıyafetlerinin astar kısımlarının açılması üzerine içinde süngere benzer materyallerin bulunduğu tespit edildi. İncelemeler neticesinde bahse konu süngerlere altının toz haline getirilerek emdirildiği ve yüksek ısıda işlem gerçekleştirilerek tekrar katı formuna getirilebileceği anlaşıldı. Yapılan incelemede şahsın üzerinden çıkanlar şoke etti...