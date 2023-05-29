Ankara'da sağanak yağış sonrası yollar göle döndü! Mansur Yavaş'a vatandaşlardan tepki

Ankara'da şehir genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı. Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su basarken vatandaşlar Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'a tepki göstedi. Diğer yandan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Izgara ve mazgalların periyodik bakımları, yağmur sonrası temizliği aksatılmaya devam edilirse Ankara'da yine insanlarımız ölecek, canlar gidecek!" ifadeleriyle Yavaş'ı hedef aldı. İşte detaylar...