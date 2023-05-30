30 Mayıs 2023, Salı
Liste güncellendi! 82. il olmaya yakın ilçeler belli oldu! 82. il olmaya yakın ilçeler hangileri? İşte il olmaya aday o ilçeler...
82. il olmaya yakın ilçeler belli oldu! Liste güncellendi! 82. il olmaya yakın ilçeler hangileri? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TÜİK verileri üzerinden bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosya ekonomik koşullar gibi bazı kriterler dikkat alınıyor. İşte il olması beklenen ilçeler...
Giriş Tarihi: 30.05.2023 15:54 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 15:55
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