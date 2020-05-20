Bulaşık süngeri ile ilgili uzmanlardan çok önemli uyarı! Kansere sebep oluyor
Koronavirüs salgınıyla birlikte sağlığımıza ve temizliğe verdiğimiz önem artsa da bazı bakteriler hiç beklediğimiz yerde karşımıza çıkabiliyor. Mutfak tezgahından temizlik bezlerine kadar tahmin etmediğimiz pek çok yerde karşımıza çıkan bu bakteriler kansere kadar götürebiliyor. Peki sağlığımıza bu denli etkili olan bakteriler evde nerelerde bulunur? İşte cevabı...
Giriş Tarihi: 20.05.2020 15:30 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 15:40
Özellikle koronavirüs salgınının bu denli etkili olduğu bir dönemde sağlığımıza ve temizliğe verdiğimiz önem üst seviyelerdeyken bazı bakteriler hiç beklediğimiz yerde karşımıza çıkabiliyor. Kansere kadar birçok hastalığa neden olan bu bakteriler evimizde hiç de beklemediğimiz yerlerde karşımıza çıkıyor. İşte evde temizliğine ekstra dikkat etmemiz gereken yerler…
MUSLUKLAR
Çok sık kullandığımız ve hatta temizlik yapmak için durmadan su akıttığımız bir bölgenin temiz olamayacağı aklımıza gelmez. Ancak durum hiç de öyle değil. Bilim insanları bir mutfak musluğunun
6 bin bakteri yaşadığını söylüyor. Aynı şekilde banyo muslukları da bu şekilde binlerce bakteriye ev sahipliği yapıyor. Siz siz olun, bütün gün su akan yer kirli olur mu demeyin, bu bölgeleri sık sık temizleyin. santimetrekaresinde MUTFAK LAVABOLARI
Mutfak lavabonuzu her türlü sebze ve meyveyi yıkamak için kullanıyor musunuz? Eğer cevabınız evetse çok büyük bir hatanın içindesiniz. Çünkü lavabonuzun
santimetrekaresinde 230 bin kadar bakteri bulunuyor. Ve siz istediğiniz kadar bulaşık süngerinizle ovduğunuzu düşünün, bu bakterileri yok edemiyorsunuz. İlle de lavabomu kullanacağım derseniz de sık sık çamaşır suyuyla temizlemeniz şart. Aksi takdirde sağlığınızı ciddi anlamda riske atıyorsunuz. HALILAR
Halıların, ne kadar temizlersek temizleyelim, her türlü bakteriyi içinde barındırdığını öğreneli çok oldu. Bu nedenle birçok halı markası
antibakteriyel halı gibi ürünlerle bu durumun satışa yansımasının önüne geçmeye çalışıyor. Ancak yine de dışarıdaki her türlü mikrobu ayaklarımızla halımıza taşıdığımızı iyi bilmeli ve her gün mutlaka temizlemeliyiz. SIVI SABUN KABI
Sıvı sabunlar sterilize edici ya da dezenfekte edici bir ürün değil, temizlik ürünüdür. Ve temizleyicilerin amacı mikropları öldürmek değil, toplanmalarını engellemektir. Bu kulağa saçma geliyor olabilir ancak yine de tam hijyenin sağlanması için sıvı sabunu kullandıktan sonra sabun kabını ve çubuğunu temizlemek gerekmektedir.