Bulaşık süngeri ile ilgili uzmanlardan çok önemli uyarı! Kansere sebep oluyor

HALILAR

Halıların, ne kadar temizlersek temizleyelim, her türlü bakteriyi içinde barındırdığını öğreneli çok oldu. Bu nedenle birçok halı markası antibakteriyel halı gibi ürünlerle bu durumun satışa yansımasının önüne geçmeye çalışıyor. Ancak yine de dışarıdaki her türlü mikrobu ayaklarımızla halımıza taşıdığımızı iyi bilmeli ve her gün mutlaka temizlemeliyiz.