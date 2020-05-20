Bulaşık süngeri ile ilgili uzmanlardan çok önemli uyarı! Kansere sebep oluyor

MUSLUKLAR

Çok sık kullandığımız ve hatta temizlik yapmak için durmadan su akıttığımız bir bölgenin temiz olamayacağı aklımıza gelmez. Ancak durum hiç de öyle değil. Bilim insanları bir mutfak musluğunun santimetrekaresinde 6 bin bakteri yaşadığını söylüyor. Aynı şekilde banyo muslukları da bu şekilde binlerce bakteriye ev sahipliği yapıyor. Siz siz olun, bütün gün su akan yer kirli olur mu demeyin, bu bölgeleri sık sık temizleyin.