Olta ile yakaladığı balığın içinden bakın ne çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Olta ile balık tutan bir kişi yakaladığı balığın ağzını açınca içinden çıkanı görünce şaşkına döndü. Halk arasında 'kene' ya da 'bit' olarak da adlandırılan, boyları iki milimetre iken balıkların dillerine yapışan ve dildeki kanı emerek büyüyen, zamanla 3- 4 santimetre boya ulaşan 'İsopoda' (tesbih böceği) ailesine mensup parazit türleri, görenleri şaşırtıyor.

Giriş Tarihi: 04.01.2021 06:04 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 06:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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