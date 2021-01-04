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Olta ile yakaladığı balığın içinden bakın ne çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Olta ile balık tutan bir kişi yakaladığı balığın ağzını açınca içinden çıkanı görünce şaşkına döndü. Halk arasında 'kene' ya da 'bit' olarak da adlandırılan, boyları iki milimetre iken balıkların dillerine yapışan ve dildeki kanı emerek büyüyen, zamanla 3- 4 santimetre boya ulaşan 'İsopoda' (tesbih böceği) ailesine mensup parazit türleri, görenleri şaşırtıyor.

Giriş Tarihi: 04.01.2021 06:04 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 06:04
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Olta ile yakaladığı balığın içinden bakın ne çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Oltasıyla balık tutan bir kişi hayatının şokunu yaşadı.

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Olta ile yakaladığı balığın içinden bakın ne çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Tuttuğu balıktan kancayı çıkarmak isterken balığın diline yapışan keneyi gören kişi kolları sıvadı.

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Olta ile yakaladığı balığın içinden bakın ne çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Bıçak yardımıyla balığın diline yapışan keneyi çıkartan kişi daha sonra balığı denize geri saldı.

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Olta ile yakaladığı balığın içinden bakın ne çıktı! Görenler gözlerine inanamadı
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Olta ile yakaladığı balığın içinden bakın ne çıktı! Görenler gözlerine inanamadı