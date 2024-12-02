02 Aralık 2024, Pazartesi
Askerlik celp tarihleri belli oldu mu? 2025 celp ve sevk tarihleri ne zaman? Yedek subay, yedek astsubay, er...
2025 askerlik celp ve sevk tarihleri, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklanacak. Kasım-Aralık 2024 ve Ocak 2025'te silahaltına alınacak yedek subay, astsubay ve erlerin sınıflandırma sonuçları sonrasında, celp ve sevk tarihlerinin duyurulması bekleniyor. Peki 2025 celp ve sevk tarihleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.
Giriş Tarihi: 02.12.2024 08:14 Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 08:14