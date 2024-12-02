Askerlik celp tarihleri belli oldu mu? 2025 celp ve sevk tarihleri ne zaman? Yedek subay, yedek astsubay, er...

Askerlik Celp ve Sevk Takvimi 2025 Yayınlandı mı?

2025 yılı için yedek subay/astsubay adayları ile erlerin celp ve sevk tarihleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, askerlik celp ve sevk takvimi genellikle Ocak ayında duyuruluyor. MSB tarafından yapılacak açıklama ile kesin tarihler belirlenerek, yükümlüler bilgilendirilecek.