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Askerlik celp tarihleri belli oldu mu? 2025 celp ve sevk tarihleri ne zaman? Yedek subay, yedek astsubay, er...

2025 askerlik celp ve sevk tarihleri, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklanacak. Kasım-Aralık 2024 ve Ocak 2025'te silahaltına alınacak yedek subay, astsubay ve erlerin sınıflandırma sonuçları sonrasında, celp ve sevk tarihlerinin duyurulması bekleniyor. Peki 2025 celp ve sevk tarihleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.12.2024 08:14 Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 08:14
Askerlik celp tarihleri belli oldu mu? 2025 celp ve sevk tarihleri ne zaman? Yedek subay, yedek astsubay, er...

2025 yılı askerlik celp ve sevk tarihleri, yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların gündemine geldi. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nün duyurusu ile yeni yıl için celp ve sevk dönemlerinin belirlenmesi bekleniyor. Ayrıca, bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları da 2025 yılı faaliyet takvimiyle netleşecek. Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım celpleri için gözler MSB'nin açıklamalarında olacak.

Askerlik celp tarihleri belli oldu mu? 2025 celp ve sevk tarihleri ne zaman? Yedek subay, yedek astsubay, er...

Askerlik Celp ve Sevk Takvimi 2025 Yayınlandı mı?

2025 yılı için yedek subay/astsubay adayları ile erlerin celp ve sevk tarihleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, askerlik celp ve sevk takvimi genellikle Ocak ayında duyuruluyor. MSB tarafından yapılacak açıklama ile kesin tarihler belirlenerek, yükümlüler bilgilendirilecek.

Askerlik celp tarihleri belli oldu mu? 2025 celp ve sevk tarihleri ne zaman? Yedek subay, yedek astsubay, er...

2025 Şubat Askerlik Sınıflandırma Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2025 yılı Şubat celbi için askerlik sınıflandırma sonuçları, 29 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Sınıflandırma işlemleri, yükümlülerin askerliğe uygunluk durumlarını belirlemek için gerçekleştirilecek. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinde yer alan yükümlüler, yeni bir sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak. Ancak, yedek subay/astsubay adaylığına ayrılan yükümlülerden mazeretsiz olarak bakaya kalanlar, belirtilen celp dönemlerinde er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

Askerlik celp tarihleri belli oldu mu? 2025 celp ve sevk tarihleri ne zaman? Yedek subay, yedek astsubay, er...

2025 Askerlik Sevk Tarihleri

2025 yılı askerlik sevk tarihleri ise şu şekilde duyurulmuş durumda:

Yedek Subay/Astsubay Adayları ve Er (1'inci Grup): 06 Şubat 2025
Er (2'nci Grup): 06 Mart 2025
Er (3'üncü Grup): 03 Nisan 2025
Yükümlüler, belirlenen tarihlerde sevk edilerek, askerliğe başlamak için gerekli işlemleri tamamlayacaklar.