06 Ocak 2023, Cuma
Kış geldi Türkiye beyaza bürünüyor! Etkisini daha da artıracak! İşte yurttan kar manzaraları...
Yurt genelinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte Türkiye'nin farklı bölgelerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Özellikle doğu bölgesinde etkisini gösteren yağışın ardından sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, yetkililer ilerleyen saatlerde oluşabilecek buzlanmaya karşı uyardı. Diğer yandan yaşanan kar yağışı sonrası çocuklar sokaklara çıkarak karın tadını çıkardı. İşte yurttan kar manzaraları...
Giriş Tarihi: 06.01.2023 22:28 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 22:28
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