Güzel havalar geride kaldı kış kapıda! İşte kar beklenen 41 il! Hafta sonu hava nasıl olacak? 7-8 Ocak hava durumu tahminleri

Ocak ayının ilk haftası geride kalırken beklenen yağışlar hala gelmedi. Ülkenin doğu kısmında hafif kar yağışları olsa da Akdeniz'de vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden beklenen açıklama geldi. Yeni haftada hava sıcaklıkları düşecek, hafta ortalarına doğru da yurdun büyük bölümüne kar yağışı etkili olacak. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? Kar yağışı beklenen iller hangileri? Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte son hava durumu tahminleri...

Giriş Tarihi: 07.01.2023 09:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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