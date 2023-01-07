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Haberler Galeri Güzel havalar geride kaldı kış kapıda! İşte kar beklenen 41 il! Hafta sonu hava nasıl olacak? 7-8 Ocak hava durumu tahminleri

Güzel havalar geride kaldı kış kapıda! İşte kar beklenen 41 il! Hafta sonu hava nasıl olacak? 7-8 Ocak hava durumu tahminleri

Ocak ayının ilk haftası geride kalırken beklenen yağışlar hala gelmedi. Ülkenin doğu kısmında hafif kar yağışları olsa da Akdeniz'de vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden beklenen açıklama geldi. Yeni haftada hava sıcaklıkları düşecek, hafta ortalarına doğru da yurdun büyük bölümüne kar yağışı etkili olacak. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? Kar yağışı beklenen iller hangileri? Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte son hava durumu tahminleri...

Giriş Tarihi: 07.01.2023 09:34
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Güzel havalar geride kaldı kış kapıda! İşte kar beklenen 41 il! Hafta sonu hava nasıl olacak? 7-8 Ocak hava durumu tahminleri

Kış mevsiminde beklenen yağış bir türlü gelmedi. Sıcaklık yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Ancak hafta sonu yurdun büyük bölümü karlı havanın etkisi altına giriyor. Yeni haftada da hava yağışlı olacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Güzel havalar geride kaldı kış kapıda! İşte kar beklenen 41 il! Hafta sonu hava nasıl olacak? 7-8 Ocak hava durumu tahminleri

İşte kar yağışı beklenen iller ve tarihleri...

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Güzel havalar geride kaldı kış kapıda! İşte kar beklenen 41 il! Hafta sonu hava nasıl olacak? 7-8 Ocak hava durumu tahminleri

Afyonkarahisar
11 Ocak - Kar yağışlı

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Güzel havalar geride kaldı kış kapıda! İşte kar beklenen 41 il! Hafta sonu hava nasıl olacak? 7-8 Ocak hava durumu tahminleri

Ağrı
7 ve 8 Ocak - Kar yağışlı

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Güzel havalar geride kaldı kış kapıda! İşte kar beklenen 41 il! Hafta sonu hava nasıl olacak? 7-8 Ocak hava durumu tahminleri

Aksaray
11 Ocak - Karla karışık yağmurlu