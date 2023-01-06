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Haberler Galeri Bu zeka testi dahileri bile zorluyor ✍ 100 kişiden sadece biri çözebiliyor

Bu zeka testi dahileri bile zorluyor ✍ 100 kişiden sadece biri çözebiliyor

Dahileri zorlayan zeka testi sosyal medyayı salladı. İnternette dolaşan bazı mantık sorularıyla ilk kez karşılaşanların çoğu sorulara yanlış cevap veriyor. Oldukça popüler olan zeka testleri sosyal medyayı kasıp kavuruyor. Bu zeka testlerini 100 kişiden biri çözebiliyor. Bu soruyu yanıtlayanlar diğerlerinden farklı düşünüyor. İşte cevapları galerinin sonunda sizi bekleyen o dikkat testleri.

Giriş Tarihi: 06.01.2023 13:54
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Bu zeka testi dahileri bile zorluyor ✍ 100 kişiden sadece biri çözebiliyor

Bu anahtar hangi kapıyı açar?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bu zeka testi dahileri bile zorluyor ✍ 100 kişiden sadece biri çözebiliyor

Resimdeki kadınlardan hangisi hamiledir?

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Bu zeka testi dahileri bile zorluyor ✍ 100 kişiden sadece biri çözebiliyor

Bu noktaları, elinizi kaldırmadan 4 düz çizgi çizerek birleştirebilir misiniz?

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Bu zeka testi dahileri bile zorluyor ✍ 100 kişiden sadece biri çözebiliyor

Kadınlardan hangisi adamın eşi?

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Bu zeka testi dahileri bile zorluyor ✍ 100 kişiden sadece biri çözebiliyor

Resimdeki uğur böceği nerede?