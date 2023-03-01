HaberlerGaleriKış asıl şimdi geliyor! Kar fırtına dozunu artıracak! O iller için kritik uyarı: Lapa lapa kar yağacak!
Kış asıl şimdi geliyor! Kar fırtına dozunu artıracak! O iller için kritik uyarı: Lapa lapa kar yağacak!
Hava durumuna ilişkin detaylar araştırılırken özellikle Marmara Bölgesi'nde kar yağışına ilişkin detaylar merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son uyarıya göre 5 gün boyunca illerimizde görülecek tahmini hava sıcakları duyuruldu. Bazı illerimizde kar yağışı görülürken bazı illerimizde de yağmurlu hava etkisini gösterecek. Peki kar ne zaman yağacak?