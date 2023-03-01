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Haberler Galeri Kış asıl şimdi geliyor! Kar fırtına dozunu artıracak! O iller için kritik uyarı: Lapa lapa kar yağacak!

Kış asıl şimdi geliyor! Kar fırtına dozunu artıracak! O iller için kritik uyarı: Lapa lapa kar yağacak!

Hava durumuna ilişkin detaylar araştırılırken özellikle Marmara Bölgesi'nde kar yağışına ilişkin detaylar merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son uyarıya göre 5 gün boyunca illerimizde görülecek tahmini hava sıcakları duyuruldu. Bazı illerimizde kar yağışı görülürken bazı illerimizde de yağmurlu hava etkisini gösterecek. Peki kar ne zaman yağacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.03.2023 11:11 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 11:11
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Kış asıl şimdi geliyor! Kar fırtına dozunu artıracak! O iller için kritik uyarı: Lapa lapa kar yağacak!

Kar ne zaman yağacak sorusu sıklıkla araştırılıyor. Vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son uyarıları yakından takip ederek detayları takip ediyor. Ülke genelinde doğu illerinde yer yer kar yağışı gözlemlenirken batı tarafa geçtikçe soğuk hava ve rüzgarın hakim olduğu gözlemleniyor. Haftanın sonuna doğru ise o illerde kar yağışı bekleniyor. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kış asıl şimdi geliyor! Kar fırtına dozunu artıracak! O iller için kritik uyarı: Lapa lapa kar yağacak!

Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Batı kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

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Kış asıl şimdi geliyor! Kar fırtına dozunu artıracak! O iller için kritik uyarı: Lapa lapa kar yağacak!

O İLLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Öte yandan haftanın ilerleyen günlerinde özellikle Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışı bekleniyor.

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Kış asıl şimdi geliyor! Kar fırtına dozunu artıracak! O iller için kritik uyarı: Lapa lapa kar yağacak!

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının artmaya devam edeceği, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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Kış asıl şimdi geliyor! Kar fırtına dozunu artıracak! O iller için kritik uyarı: Lapa lapa kar yağacak!

Rüzgarın ise genellikle güney, güneydoğu, yurdumuzun güneyinde ve zamanla Karadeniz'in batı kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.