Kış asıl şimdi geliyor! Kar fırtına dozunu artıracak! O iller için kritik uyarı: Lapa lapa kar yağacak!

Kar ne zaman yağacak sorusu sıklıkla araştırılıyor. Vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son uyarıları yakından takip ederek detayları takip ediyor. Ülke genelinde doğu illerinde yer yer kar yağışı gözlemlenirken batı tarafa geçtikçe soğuk hava ve rüzgarın hakim olduğu gözlemleniyor. Haftanın sonuna doğru ise o illerde kar yağışı bekleniyor. İşte detayları...