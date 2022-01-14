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Haberler Galeri Kırmızı ışıkta duran araca çarptı! 3 İranlı yaralandı

Kırmızı ışıkta duran araca çarptı! 3 İranlı yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kırmızı ışıkta duran araca başka bir araç çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

İHA
Giriş Tarihi: 14.01.2022 17:46 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 17:47
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Kırmızı ışıkta duran araca çarptı! 3 İranlı yaralandı

Kaza küçük sanayi sitesi kavşağında meydana geldi.

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Kırmızı ışıkta duran araca çarptı! 3 İranlı yaralandı

Yalova istikametine seyreden Alperen Aslan'ın kullandığı 16 AAJ 933 plakalı hafif ticarî araç, kavşağa geldiği esnada duramayınca, önce kırmızı ışıkta bekleyen Ahmet Weis idaresindeki 77 MA 1206 plakalı hafif ticari araca, ardından orta refüjdeki ağaca çarptı.

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Kırmızı ışıkta duran araca çarptı! 3 İranlı yaralandı

Sürücü Ahmet Weis ile birlikte İran uyruklu olduğu öğrenilen Hanaa Sameer Dawood (45), Noor Firas Abbood Al Kınalı (24) yararlanırken, diğer araçtaki sürücü Alperen Aslan ise kazadan yara almadan kurtuldu.

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Kırmızı ışıkta duran araca çarptı! 3 İranlı yaralandı

Yaralı 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gemlik ve Orhangazi devlet hastanelerine sevk edilirken, kazaya karışan her iki araçta da maddî hasar meydana geldi.

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Kırmızı ışıkta duran araca çarptı! 3 İranlı yaralandı