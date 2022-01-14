14 Ocak 2022, Cuma
Diyanet 2022 Ramazan takvimi: Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2022'de ilk oruç ne zaman tutulacak?
Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2022 yılına girmemiz ile birlikte Ramazan ayı takvimi araştırılmaya başlandı. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayını heyecanla bekleyen Müslümanlar, bu sene mübarek ayın hangi tarihe denk geldiğini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dünü günler takvimi ile detaylar belli oldu. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2022'de ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte Diyanet 2022 Ramazan takvimi...
Giriş Tarihi: 14.01.2022 18:10
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12