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Diyanet 2022 Ramazan takvimi: Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2022'de ilk oruç ne zaman tutulacak?

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2022 yılına girmemiz ile birlikte Ramazan ayı takvimi araştırılmaya başlandı. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayını heyecanla bekleyen Müslümanlar, bu sene mübarek ayın hangi tarihe denk geldiğini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dünü günler takvimi ile detaylar belli oldu. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2022'de ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte Diyanet 2022 Ramazan takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.01.2022 18:10
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Diyanet 2022 Ramazan takvimi: Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2022’de ilk oruç ne zaman tutulacak?

2022'de ilk oruç ne zaman tutulacak? Yeni yıl ile birlikte Ramazan'ın ilk orucu için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2022 Ramazan takvimi ile ilgili detaylar açıklandı. Ramazan ayı takvimini merak eden vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2022'de ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Diyanet 2022 Ramazan takvimi: Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2022’de ilk oruç ne zaman tutulacak?

2022 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet'in takvimine göre, 2022 Ramazan ayı 02 Nisan'da başlayacak. 01 Nisan'ı 02 Nisan'a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.

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Diyanet 2022 Ramazan takvimi: Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2022’de ilk oruç ne zaman tutulacak?

2022 KADİR GECESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 27 Nisan'da idrak edilecek.

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Diyanet 2022 Ramazan takvimi: Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2022’de ilk oruç ne zaman tutulacak?

2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın arefesi 01 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 02 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 04 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.

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Diyanet 2022 Ramazan takvimi: Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2022’de ilk oruç ne zaman tutulacak?

RAMAZAN'DA SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU?

Günlerin uzun olması ve yorucu iş hayatı nedeniyle Ramazan'da Oruç tutanlar "sahura kalkmadan" oruç tutulurmu sorusunu sormaya başladılar. Diyanet yaptığı açıklamada konuya açıklık getirdi; "Sahura kalkmamak 'günah' değil. Ama sahur'a kalkmak ve sahur yapmak çok büyük sevap" denildi. Sahur'da bir yudum su içmek için de olsa, sahura kalkmanın iyi olacağı söyleniyor. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

'Sahur yemeği mübarektir. Sahurun tamamı berekettir. Bir yudum su için de olsa sahura kalkın! Allahü teâlâ ve melekleri, sahura kalkanlara salât ve selam ederler. Yani Allahü teâlâ, sahura kalkanları mağfiret eder, melekler de onlar için dua eder.'