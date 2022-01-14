Ev sahibi kira artışını kabul etmeyen Suriyeli aileye baltayla saldırdı! İşte Türkiye’yi şoke eden görüntüler

Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Burç Sokak'ta bulunan 3 katlı binada 2 yıldır kiracıları olduğu Suriye uyruklu aileyi, evinden çıkarmak isteyen 92 yaşındaki ev sahibi Naim A., bin 200 lira olan kirayı 3 bin liraya çıkardı.