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Haberler Galeri Ev sahibi kira artışını kabul etmeyen Suriyeli aileye baltayla saldırdı! İşte Türkiye'yi şoke eden görüntüler

Ev sahibi kira artışını kabul etmeyen Suriyeli aileye baltayla saldırdı! İşte Türkiye'yi şoke eden görüntüler

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde ev sahibi Naim A. kiracısına zam yapacağını iletti. Suriyeli kiracı ise zam bedelini fazla buldu ve ev sahibi Naim A.'nın teklilini kabul etmedi. Ev sahibi Naim A. veoğlu İhsan A. ellerine aldıkları balta ile 2 yıllık kiracısı Suriyeli ailenin evini bastı. Gözaltına alınan İhsan A. tutukalnırken baba Naim A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Giriş Tarihi: 14.01.2022 16:15 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 16:16
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Ev sahibi kira artışını kabul etmeyen Suriyeli aileye baltayla saldırdı! İşte Türkiye’yi şoke eden görüntüler

Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Burç Sokak'ta bulunan 3 katlı binada 2 yıldır kiracıları olduğu Suriye uyruklu aileyi, evinden çıkarmak isteyen 92 yaşındaki ev sahibi Naim A., bin 200 lira olan kirayı 3 bin liraya çıkardı.

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Ev sahibi kira artışını kabul etmeyen Suriyeli aileye baltayla saldırdı! İşte Türkiye’yi şoke eden görüntüler

Kiracılarının kendilerine ev bulamaması ve kira zammını da kabul etmemeleri üzerine ev sahibi, baltayla ailenin kapısına dayandı. Kiracı aile uyuduğu sırada dairenin dış kapısını baltayla kıran Naim A., içeriye girerek etrafa zarar vermeye başladı.

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Ev sahibi kira artışını kabul etmeyen Suriyeli aileye baltayla saldırdı! İşte Türkiye’yi şoke eden görüntüler

Yaşlı adam, evdeki diğer kapıları da baltayla parçaladı. Ev sahibi Naim A. ile oğlu İhsan A. (65) gözaltına alındı.

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Ev sahibi kira artışını kabul etmeyen Suriyeli aileye baltayla saldırdı! İşte Türkiye’yi şoke eden görüntüler

Gözaltına alınan baba ve oğul polis merkezindeki işlemlerinin ardından "Konut Dokunulmazlığının İhlali" ve "Mala Zarar Verme" suçundan Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sev edildi.

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Ev sahibi kira artışını kabul etmeyen Suriyeli aileye baltayla saldırdı! İşte Türkiye’yi şoke eden görüntüler

Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından şüpheli baba ve oğlu "Konut Dokunulmazlığının İhlali" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.