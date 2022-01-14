HaberlerGaleriEv sahibi kira artışını kabul etmeyen Suriyeli aileye baltayla saldırdı! İşte Türkiye'yi şoke eden görüntüler
Ev sahibi kira artışını kabul etmeyen Suriyeli aileye baltayla saldırdı! İşte Türkiye'yi şoke eden görüntüler
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde ev sahibi Naim A. kiracısına zam yapacağını iletti. Suriyeli kiracı ise zam bedelini fazla buldu ve ev sahibi Naim A.'nın teklilini kabul etmedi. Ev sahibi Naim A. veoğlu İhsan A. ellerine aldıkları balta ile 2 yıllık kiracısı Suriyeli ailenin evini bastı. Gözaltına alınan İhsan A. tutukalnırken baba Naim A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Giriş Tarihi: 14.01.2022 16:15Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 16:16