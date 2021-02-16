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16 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Türkiye'nin koronavirüs mücadelesi Hollanda'da gündem olmuştu! O doktor konuştu: Çok mutluyuz Türkiye'nin koronavirüs mücadelesi Hollanda'da gündem olmuştu! O doktor konuştu: Çok mutluyuz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden Hollanda'da yayınlanan bir haberin görüntülerini paylaşmıştı. Haberde Türkiye'deki sağlık çalışanlarının zorlu kış şartlarına rağmen görevlerini yerine getirişine yer verilmişti. Görüntülerin büyük ses getirmesinin ardından açıklamalarda bulunan Gevaş Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Dr. Ayşenur Zengin, aşı çalışmalarının 1 gününü Hollanda kanalının görüntülediğini belirterek, Bakan Koca'nın paylaşmasından dolayı da çok mutlu olduklarını söyledi. Giriş Tarihi: 16.02.2021 12:55 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021 14:56
Hollanda'da yayın yapan RTL Nieuws kanalı, Türkiye'nin dört bir yanındaki yaşlıların aşılanması için her türlü hava koşulunda gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili haber hazırladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hollandalı gazetecilerin, Van'ın Gevaş ilçesindeki sağlık ekiplerinin 1 gününü konu alan haberinin yayınlanmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da görüntüleri "Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var" notuyla sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerde, Van'da görev yapan sağlık ekiplerinin, yaşlıları aşılamak için karlı yolları aşıp köylere gittiği anlar yer aldı.
'CİDDİ ANLAMDA AŞILAMA VAR'
Hollanda kanalı ekibi ile 1 gün geçiren, Vanlı Dr. Ayşenur Zengin, açıklamalarda bulundu. Gevaş Toplum Sağlığı Merkezi'ne 5 ay önce atanan Zengin'in, kendisi gibi doktor olan ağabeyi Abdulkadir Zengin ise Gevaş Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı olarak görev yapıyor. Göreve başlar başlamaz kendisini salgın sürecinin içinde bulduğunu belirten Zengin, tüm sağlık çalışanları gibi aralıksız çalıştığını söyledi.
Dr. Zengin, "Filyasyon dönemi ile başladı aşılama ile devam ediyor. Şu anda ciddi anlamda aşılama var. Gevaş'ta yaşayanlar talepkar ve biz de ciddi anlamda vatandaşların aşılanması için mücadele veriyoruz" dedi.
'DAHA ZORLU İLÇELERİMİZ DE VAR'
Sağlık Bakanı Koca'nın görüntülerini paylaşmasını değerlendiren Dr. Zengin, "Hollanda ekibi izinli olarak bizim çalışmalarımızı görüntüleyeceğini söyledi. Bizler de ekibin birer üyesi olarak onları aramıza kattık.