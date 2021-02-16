Türkiye'nin koronavirüs mücadelesi Hollanda'da gündem olmuştu! O doktor konuştu: Çok mutluyuz

'CİDDİ ANLAMDA AŞILAMA VAR'

Hollanda kanalı ekibi ile 1 gün geçiren, Vanlı Dr. Ayşenur Zengin, açıklamalarda bulundu. Gevaş Toplum Sağlığı Merkezi'ne 5 ay önce atanan Zengin'in, kendisi gibi doktor olan ağabeyi Abdulkadir Zengin ise Gevaş Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı olarak görev yapıyor. Göreve başlar başlamaz kendisini salgın sürecinin içinde bulduğunu belirten Zengin, tüm sağlık çalışanları gibi aralıksız çalıştığını söyledi.