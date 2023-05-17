1986’dan beri o köye kimse gidemiyor! Kıbledere’de olanlar ağızları bir karış açık bıraktı! Köye adım atanlar...

1986'dan beri o köye ayak basmaya korkan yerli halk başına gelenleri hala izah edemiyor. İddialara göre Bizans döneminden kalan define köylüler tarafından bulunuyor. Sonrasında ise yerli halın başına türlü türlü olaylar geliyor. Öyle ki köyü terk etmelerine sebep oluyor. O zamanlardan bir gazete sayfası bizlere ışık tutarken yetkililer bunun içme suyuna karışan mikrobun sebep olduğunu aktarmışlar. Peki Kıbledere Köyü nerede, yaşananlar gerçek mi?