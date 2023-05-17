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1986'dan beri o köye kimse gidemiyor! Kıbledere'de olanlar ağızları bir karış açık bıraktı! Köye adım atanlar...
Muğla'nın Kıbledere Köyü'nde yaşananlar etkisini hala sürdürüyor. Zamanında yaşanan olaylar duyanların ağızlarını bir karış açık bırakıyor. 1986'da gerçekleşen esrarengiz olaylar köylünün ve yeni doğan bebeklerin hasta doğmasına sebep olurken yaşananlar köyü adeta hayalet şehre döndürdü. Peki Kıbledere olayı gerçek mi? İşte Kıbledere Köyü ve orada yaşananlar…