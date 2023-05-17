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1986'dan beri o köye kimse gidemiyor! Kıbledere'de olanlar ağızları bir karış açık bıraktı! Köye adım atanlar...

Muğla'nın Kıbledere Köyü'nde yaşananlar etkisini hala sürdürüyor. Zamanında yaşanan olaylar duyanların ağızlarını bir karış açık bırakıyor. 1986'da gerçekleşen esrarengiz olaylar köylünün ve yeni doğan bebeklerin hasta doğmasına sebep olurken yaşananlar köyü adeta hayalet şehre döndürdü. Peki Kıbledere olayı gerçek mi? İşte Kıbledere Köyü ve orada yaşananlar…

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2023 17:12 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 17:12
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1986’dan beri o köye kimse gidemiyor! Kıbledere’de olanlar ağızları bir karış açık bıraktı! Köye adım atanlar...

1986'dan beri o köye ayak basmaya korkan yerli halk başına gelenleri hala izah edemiyor. İddialara göre Bizans döneminden kalan define köylüler tarafından bulunuyor. Sonrasında ise yerli halın başına türlü türlü olaylar geliyor. Öyle ki köyü terk etmelerine sebep oluyor. O zamanlardan bir gazete sayfası bizlere ışık tutarken yetkililer bunun içme suyuna karışan mikrobun sebep olduğunu aktarmışlar. Peki Kıbledere Köyü nerede, yaşananlar gerçek mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1986’dan beri o köye kimse gidemiyor! Kıbledere’de olanlar ağızları bir karış açık bıraktı! Köye adım atanlar...

Muğla'nın Kıbledere Köyü, 1986'da gerçekleşen bir olayla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu olaya göre, köyün cinler tarafından basıldığı ve paranormal olaylarla dolu bir yer haline geldiği söyleniyor. Ancak, bu hikaye gerçeklikten çok kurgusal bir öykü gibi görünmektedir.

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1986’dan beri o köye kimse gidemiyor! Kıbledere’de olanlar ağızları bir karış açık bıraktı! Köye adım atanlar...

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA

Kıbledere Köyü gerçek bir yer olup, Muğla'nın doğal güzelliklerine ev sahipliği yapan köylerinden biridir. Ancak, cinlerin köyü basma olayı asla kanıtlanamamıştır. Haberlere konu olan iddialarla ilgili detaylara bakıldığında, yetkililerin olayların nedeni olarak içme suyuna karışan bir mikroptan kaynaklandığını aktardığına ulaşılmaktadır.

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1986’dan beri o köye kimse gidemiyor! Kıbledere’de olanlar ağızları bir karış açık bıraktı! Köye adım atanlar...

HAYALET KÖYE DÖNDÜ!

Kıbledere Köyü'nün terk edilmiş ve bomboş olduğu söylemi ise, köyün doğal nedenlerle veya demografik değişimlerle terk edilmiş olabileceği bir durumu yansıtabilir.

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1986’dan beri o köye kimse gidemiyor! Kıbledere’de olanlar ağızları bir karış açık bıraktı! Köye adım atanlar...

KIBLEDERE KÖYÜ NEREDE?

Muğla'da bulunan Kıbledere Köyü'nün Stratonikea antik kentinin yakınlarında ki bir köy olduğunu bilinse de tam olarak yeri bilinmemektedir.