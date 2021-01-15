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15 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri ŞOK 15 Ocak 2021 Aktüel ürünler kataloğu: Araç için muhteşem ürünler satışa çıktı! İşte güncel liste ŞOK 15 Ocak 2021 Aktüel ürünler kataloğu: Araç için muhteşem ürünler satışa çıktı! İşte güncel liste ŞOK 15 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var? ŞOK marketlerin hafta sonu satışa çıkan indirimleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma günü satışa çıktı. Otomobil sahiplerini yakından ilgilendiren 15 Ocak ŞOK kataloğunda sürpriz ürünler bulunuyor. Araç içi telefon tutucudan akü takviyesi kablosuna kadar birçok ürün 15 Ocak kataloğunda yer aldı. İşte ŞOK aktüel ürünler listesi... Giriş Tarihi: 15.01.2021 09:28
ŞOK 15 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ŞOK marketlerin bu haftaki kampanyaları arasında otomobil ürünleri dikkat çekiyor. Bu ürünlerin yanı sıra 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli Jacobs Monarch Eko Paket ve Fax Sıvı Sabun ürünleri de yer alıyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var? İşte ŞOK 15 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
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• Tam kapalı
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