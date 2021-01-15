ŞOK 15 Ocak 2021 Aktüel ürünler kataloğu: Araç için muhteşem ürünler satışa çıktı! İşte güncel liste

ŞOK 15 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ŞOK marketlerin bu haftaki kampanyaları arasında otomobil ürünleri dikkat çekiyor. Bu ürünlerin yanı sıra 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli Jacobs Monarch Eko Paket ve Fax Sıvı Sabun ürünleri de yer alıyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var? İşte ŞOK 15 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...