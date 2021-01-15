Yerleşim yeri olarak kullanılıyordu tam 400 metre! Şanlıurfa'da keşfedildi

KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN ÇOK SAYIDA MAĞARA VAR

Bölgenin eski yerleşim alanı olduğunu ve keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda mağara olduğuna dikkat çeken Akçalı, "Bu mağaralardan belki de en büyüğüne biz girdik. Karanlık olması, içinde anlarca tünelin bulunması ve labirent şeklinde olması nedeniyle kimse bu kadar derinliğe girememişti. Biz ekipmanlarımızla ve ip sarkıtarak mağaranın en dibine kadar inmeyi başardık ve çalışmalarımızı çekimlerle belgelendirdik" şeklinde konuştu.