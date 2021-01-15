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15 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Yerleşim yeri olarak kullanılıyordu tam 400 metre! Şanlıurfa'da keşfedildi Yerleşim yeri olarak kullanılıyordu tam 400 metre! Şanlıurfa'da keşfedildi
Son dakika haberi... Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Takoran Vadisi'nde eski yerleşim yeri olduğu tahmin edilen 400 metre uzunluğunda bir mağara keşfedildi. Mağaranın Bizans döneminden kaldığı tahmin ediliyor.
Giriş Tarihi: 15.01.2021 10:45 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 11:01
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi sınırları içerisinde bulunan Tokoran Vadisi doğal güzellikleri, anıt mezarlar, tarihi yerleşim mağaralarıyla dikkat çekerken, bölgede keşfedilmeyi bekleyen onlarca tarihi mağaraya da ev sahipliği yapıyor. Bunlardan biri de halk arasında Keşişler Mağarası olarak bilinen mağara. Siverek'in tarihi ve turistik mekânlarını tanıtmak amacıyla kurulan Fırat Gezginler Kulübü üyeleri, mağaranın gün yüzüne çıkarılması ve ziyaretçilere açılması amacıyla, şimdiye kadar kimsenin giremediği derinliğe kadar indi. 400 metre uzunlukta, 3 büyük galeriden uluşan mağara, doğal sarkıtları, labirent yapısı ve muhteşem görünümüyle görenleri kendine hayran bırakıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Profesyonel dağcı ve ekipmanlarla içeri girdiklerini söyleyen Kulüp Başkanı Ferit Akçalı, "Bölge halkı arasında Keşişler Mağarası olarak bilinen 300 ile 400 metre derinlikte bulunan mağarayı bugün keşfe çıktık. Şükürler olsun zor olmasına rağmen mağaranın sonuna kadar gidebildik. İnerken zor şartlar altında ilerleyebildik, bazen süründük, bazen düştük ama çok güzel görsellere denk geldik. 3 büyük galeriden oluşan mağarayı keşfetmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN ÇOK SAYIDA MAĞARA VAR Bölgenin eski yerleşim alanı olduğunu ve keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda mağara olduğuna dikkat çeken Akçalı, "Bu mağaralardan belki de en büyüğüne biz girdik. Karanlık olması, içinde anlarca tünelin bulunması ve labirent şeklinde olması nedeniyle kimse bu kadar derinliğe girememişti. Biz ekipmanlarımızla ve ip sarkıtarak mağaranın en dibine kadar inmeyi başardık ve çalışmalarımızı çekimlerle belgelendirdik" şeklinde konuştu. FİGÜR VE SARKITLAR ETKİLİYOR Akçalı, "İçerisi zifiri karanlık ama oksijen değerleri iyiydi. Orada gördüğümüz figürlere, şekiller, sarkıtlar bizi kendine hayran bıraktırdı. Kültür ve Tirizim Bakanlığının, Şanlıurfa İl Kültür Turizm Müdürlüğünün profesyonel bir ekiple. bir an önce buraya gelerek incelemelerde bulunmasını ve turizme kavuşturulmasını talep ediyoruz. İnanılmaz bir mağara buranın muhakkak gün yüzüne çıkarılması lazım" dedi
Kulüp üyelerinden Mehmet Kerece de, "Arkadaşlarımızla tekne gezisi düzenlerken vadinin ortasında bir mağara fark ettik, arkadaşlarla birlikte bu mağarayı görmek istedik. Zorlu bir çıkıştan sonra mağaraya ulaştık. Mağaranın içerine girdikçe mağaranın uzadığını ve derinliklere doğru devam ettiğini fark ettik.