40 dereceyi gören kentte hava tersine döndü! Fırtına çatıyı uçurdu, yolları su bastı

"Evimin karşısındaki binanın çatısı elektrik direğine uçtu. Önce ekipleri aradık. Biz o an kendi evimizin çatısına baktık. Bizim binadan uçtuğunu sandım. Sağa sola bakınca karşı binanın çatısının uçtuğunu gördük. Sonrasında itfaiyeyi aradık."

"AĞUSTOS AYINDA ALIŞIK OLMADIĞIMIZ BİR DURUM"

Hasan Yıldız ise evde otururken yağmur başladığını ve sonrasında gürültü koptuğunu ifade ederek, "Direkt dışarı çıktım ve baktım çatı uçmuş. Babamlara söyledim onlar da itfaiyeyi aradı. Adana'da ağustos ayında alışık olmadığımız bir durum. İlk defa böyle bir şey yaşadım" dedi.