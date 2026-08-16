40 dereceyi gören kentte hava tersine döndü! Fırtına çatıyı uçurdu, yolları su bastı
Meteorolojinin sarı kodla uyardığı Adana'da sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bir binanın çatısı uçtu, elektrik kabloları koptu. Öte yandan cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Su basan bir alt geçit tek yönlü ulaşıma kapatılırken, bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, termometrelerin 40 dereceleri gördüğü Adana için 5 gün sürecek sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak ve kuvvetli rüzgar ise hayatı olumsuz yönde etkiledi.
ALT GEÇİDİ SU BASTI
Merkez Seyhan ilçesindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücülerin ilerlemekte zorlandığı yollarda trafik aksadı.
Sağanak nedeniyle Fuzuli Caddesi'ndeki alt geçidi su bastı. Alt geçit tek yönlü ulaşıma kapatıldı.
ÇATI UÇTU, ELEKTRİK KABLOLARI KOPTU
Yağışla birlikte etkisini artıran kuvvetli rüzgar ise merkez Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde etkili oldu.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. Uçan çatı elektrik direğine takılarak asılı kaldı.
Çatının uçması sırasında elektrik kablolarının da kopmasıyla bölgede kısa süreli panik yaşandı. Mahallede elektrik kesintisi yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi, çevrede güvenlik önlemi alındı.
"BİZİM BİNADAN UÇTUĞUNU SANDIM"
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sakini Osman Ünal, yaşananları şöyle anlattı:
"Evimin karşısındaki binanın çatısı elektrik direğine uçtu. Önce ekipleri aradık. Biz o an kendi evimizin çatısına baktık. Bizim binadan uçtuğunu sandım. Sağa sola bakınca karşı binanın çatısının uçtuğunu gördük. Sonrasında itfaiyeyi aradık."
"AĞUSTOS AYINDA ALIŞIK OLMADIĞIMIZ BİR DURUM"
Hasan Yıldız ise evde otururken yağmur başladığını ve sonrasında gürültü koptuğunu ifade ederek, "Direkt dışarı çıktım ve baktım çatı uçmuş. Babamlara söyledim onlar da itfaiyeyi aradı. Adana'da ağustos ayında alışık olmadığımız bir durum. İlk defa böyle bir şey yaşadım" dedi.