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Kira ödemedin kavgasında kan gövdeyi götürdü! Ailecek tutuklandılar

Beykoz'da dükkanın boşaltılmasını isteyen iş yeri sahibinin oğlu, çıkan tartışmada kiracı ile yeğenini ve bir çalışanı defalarca bıçakladı. Kiracı Mahmut Sami Evci hayatını kaybederken, saldırgan polisin takibinin ardından yakalandı. Kiracısını öldüren zanlı annesi ve ablası ile birlikte tutuklandı.

Giriş Tarihi: 06.11.2021 10:15 Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 10:22
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Kira ödemedin kavgasında kan gövdeyi götürdü! Ailecek tutuklandılar

İstanbul Beykoz'da, dükkan sahibi ile kiracıları arasında çıkan kavgada kiracı Mahmut Sami Evci öldü, onun yanındaki 2 kişi yaralandı.

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Kira ödemedin kavgasında kan gövdeyi götürdü! Ailecek tutuklandılar

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Evci'yi bıçaklayarak öldüren ve 2 kişiyi yaralayan Salim Emre Hocaoğlu'nu gözaltına aldı.

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Kira ödemedin kavgasında kan gövdeyi götürdü! Ailecek tutuklandılar

Şüpheli Salim Emre Hocaoğlu'nun emniyette verdiği ifadede; "Bıçağı salladığımı hatırlıyorum ama kime değdi bilmiyorum" dediği öne sürüldü. Şüpheli Emre Hocaoğlu ile birlikte gözaltına alınan annesi Belgin Karaca ve ablası Sevim Merve Hocaoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kira ödemedin kavgasında kan gövdeyi götürdü! Ailecek tutuklandılar

İddiaya göre, Tekstilci Mahmut Sami Evci, (48) dükkan sahini Belgin Karaca'dan (56) Beykoz Yeni Mahalle'deki dükkanı kiralayarak tekstil atölyesi için kullanılan bir depo haline getirdi. Evci, son ayın kirasını ödemediği için taraflar arasında gerginlik oluştu. Aralarındaki bu anlaşmazlık nedeniyle dükkanın boşaltılması kararlaştırıldı.

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Kira ödemedin kavgasında kan gövdeyi götürdü! Ailecek tutuklandılar

PARK YERİ TARTIŞMASI CİNAYETE GİTTİ
Ancak iddiaya göre geçtiğimiz salı günü saat 17.30 sıralarında, Sevim Merve Hocaoğlu aracını kendi dükkanlarının önüne park etti. Kiracıları ise buraya park etme malzeme taşıyoruz dedi. Ancak bu konuşmayı duyan anne Belgin Karaca araya girdi. Sevim Merve Hocaoğlu, dükkanın önünden arabayı kaldırırken annesi Belgin Karaca, 'Hem kirayı vermiyorlar hem de sana arabayı kaldırmanı mı söylüyorlar' diyerek tepki gösterdi. Burada başlayan tartışmaya Belgin Karaca'nın oğlu Salim Emre Hocaoğlu'da (24) dahil oldu.