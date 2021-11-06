Kira ödemedin kavgasında kan gövdeyi götürdü! Ailecek tutuklandılar

PARK YERİ TARTIŞMASI CİNAYETE GİTTİ

Ancak iddiaya göre geçtiğimiz salı günü saat 17.30 sıralarında, Sevim Merve Hocaoğlu aracını kendi dükkanlarının önüne park etti. Kiracıları ise buraya park etme malzeme taşıyoruz dedi. Ancak bu konuşmayı duyan anne Belgin Karaca araya girdi. Sevim Merve Hocaoğlu, dükkanın önünden arabayı kaldırırken annesi Belgin Karaca, 'Hem kirayı vermiyorlar hem de sana arabayı kaldırmanı mı söylüyorlar' diyerek tepki gösterdi. Burada başlayan tartışmaya Belgin Karaca'nın oğlu Salim Emre Hocaoğlu'da (24) dahil oldu.

