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Kira ödemedin kavgasında kan gövdeyi götürdü! Ailecek tutuklandılar
Beykoz'da dükkanın boşaltılmasını isteyen iş yeri sahibinin oğlu, çıkan tartışmada kiracı ile yeğenini ve bir çalışanı defalarca bıçakladı. Kiracı Mahmut Sami Evci hayatını kaybederken, saldırgan polisin takibinin ardından yakalandı. Kiracısını öldüren zanlı annesi ve ablası ile birlikte tutuklandı.
Giriş Tarihi: 06.11.2021 10:15Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 10:22