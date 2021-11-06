Yerli ve milli ULAK dünya liderleri arasında!

Yazılım tabanlı ağın bilişim çağı için çok önemli olduğunu dile getiren Tüfekci, "Ağ dediğimiz, noktaları birbiriyle birleştiren bir yapı. İnternet bir ağdır, GSM de aynı şekilde. Bu ağları merkezi bir şekilde yöneten, etkin bir şekilde yöneten, çok hızlı bir şekilde bunları ayağa kaldırabilen ve kontrolünü sağlayan bir yazılımdan bahsediyoruz. Bu, yeni standart bir teknoloji. Dünyada Cisco gibi büyük firmalar bunu yapıyorlar ve biz de onlarla eşzamanlı olarak bu yazılımı geliştirmiş durumdayız. Yani bugün ihalelerde Cisco ve biz aynı şartlarda ihalelere girebiliyoruz. ULAK, yazılım tabanlı ağ konseptinde dünyanın en iyi firmalarıyla yarışacak potansiyele gelmiş durumda. Yani sadece baz istasyonu üreten firma değil, total network çözümü üreten bir haberleşme firmasıyız." değerlendirmelerinde bulundu.