07 Kasım 2021, Pazar
Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 6 Kasım Cumartesi yurt geneli hava durumu
Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 6 Kasım Cumartesi yurt geneli hava durumu | Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Giriş Tarihi: 06.11.2021 08:41 Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 08:43
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