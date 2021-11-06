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Haberler Galeri Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 6 Kasım Cumartesi yurt geneli hava durumu

Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 6 Kasım Cumartesi yurt geneli hava durumu

Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 6 Kasım Cumartesi yurt geneli hava durumu | Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 06.11.2021 08:41 Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 08:43
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Meteoroloji hava durumu | İstanbul’da bugün hava nasıl olacak? 6 Kasım Cumartesi yurt geneli hava durumu

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor

RÜZGAR: Batı kesimlerde güney yönlerden, ülkemizin doğusunda kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Meteoroloji hava durumu | İstanbul’da bugün hava nasıl olacak? 6 Kasım Cumartesi yurt geneli hava durumu

UYARILAR
PUS VE SİS UYARISI: Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere ülkemizin kuzey ve iç kesimlerde pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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Meteoroloji hava durumu | İstanbul’da bugün hava nasıl olacak? 6 Kasım Cumartesi yurt geneli hava durumu

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli

KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli

KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli

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Meteoroloji hava durumu | İstanbul’da bugün hava nasıl olacak? 6 Kasım Cumartesi yurt geneli hava durumu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji hava durumu | İstanbul’da bugün hava nasıl olacak? 6 Kasım Cumartesi yurt geneli hava durumu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu