Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 6 Kasım Cumartesi yurt geneli hava durumu

Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 6 Kasım Cumartesi yurt geneli hava durumu | Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.