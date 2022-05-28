Bursa’nın Salda’sı! Yılda bir kere bu renge dönüyor: Gören dönüp tekrar bakıyor

"GÖREN HAYRAN KALIP SALDA GÖLÜNE BENZETİYOR"

Köylerinde bulunan göletin her yıl 1 ay muhteşem bir görünüme kavuştuğunu ifade eden Karaca Mahalle Muhtarı Emin Konuk, "Her yıl bu mevsimde çam ağaçlarından uçan polenler göletimizi bu renge dönüştürüyor. Turkuaz renge dönüşen göletimiz muhteşem bir görüntüye kavuşuyor. Gören hayran kalıp Salda gölüne benzetiyor. Buraya geleceklerden ricamız çevreyi kirletmeyip temiz tutmaları. Bu görüntü yılda sadece 1 ay gözüküyor. Çam ağaçlarındaki polenler bittikten sonra eski görüntüsüne geri dönüyor. Bu ayda göletimiz seyrine doyum olmayan bir renge kavuşuyor. Herkesi bu güzelliği görmeye davet ediyoruz" dedi.