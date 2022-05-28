Bursa’nın Salda’sı! Yılda bir kere bu renge dönüyor: Gören dönüp tekrar bakıyor
Bursa'da senede yalnızca 1 ay turkuaz renge dönen göletin manzarası görenleri hayran bırakıyor. Salda gölünü anımsatan görüntüsüyle göletin güzelliği karşısında mest olduklarını belirten vatandaş,
"Sanki Salda Gölü'nü ziyaret etmiş gibi oldum. Biz gezip hayran kaldık, herkese tavsiye ediyoruz" dedi.
Giriş Tarihi: 28.05.2022
13:27 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022
13:27
Bursa'nın Harmancık ilçesi Karaca mahallesindeki Karaca Göleti, çam ormanlarının içinde yer alıyor. Çam ağaçlarından uçan polenler Mayıs ayında göletin rengini Turkuaz rengine çeviriyor.
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AZ BİLİNEN BÜYÜLEYİCİ GÜZELLİK
Muhteşem bir rengin oluştuğu gölet çok kimse tarafından bilinmiyor. Mayıs ayında görenlerin hayran kaldığı gölet polenler bittikten sonra eski rengine dönüşüyor.
SADECE 1 AY GÖRÜLEBİLİYOR
Göletin turkuaz rengi sadece polenlerin uçtuğu Mayıs ayında 1 ay boyunca görülebiliyor. Bu göleti Mayıs ayında ziyaret edenler Salda gölüne benzetiyor. Göletin bulunduğu köylüler ise gölete geleceklerin çevreyi kirletmemesini istiyor.
"GÖREN HAYRAN KALIP SALDA GÖLÜNE BENZETİYOR"
Köylerinde bulunan göletin her yıl 1 ay muhteşem bir görünüme kavuştuğunu ifade eden Karaca Mahalle Muhtarı Emin Konuk,
"Her yıl bu mevsimde çam ağaçlarından uçan polenler göletimizi bu renge dönüştürüyor. Turkuaz renge dönüşen göletimiz muhteşem bir görüntüye kavuşuyor. Gören hayran kalıp Salda gölüne benzetiyor. Buraya geleceklerden ricamız çevreyi kirletmeyip temiz tutmaları. Bu görüntü yılda sadece 1 ay gözüküyor. Çam ağaçlarındaki polenler bittikten sonra eski görüntüsüne geri dönüyor. Bu ayda göletimiz seyrine doyum olmayan bir renge kavuşuyor. Herkesi bu güzelliği görmeye davet ediyoruz" dedi.
"BU GÜZELLİĞİ HERKES GÖRMESİ GEREKİR"
Göleti gezmeye gelen Muharrem Ulutaş,
"Karaca göletinin güzelliğini duyup gezmeye geldik. Hayran kaldık, Dağ yöremizin her yeri bir başka güzel bu güzelliği herkes görmesi gerekir" şeklinde konuştu.