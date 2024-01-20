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Kiloyu bu yollarla bir çırpıda verdiler! Ünlülerin zayıfladıktan sonraki halleri şaşırttı! 80'de var 90 kilo da...

Zayıfladıktan sonra resmen evrim geçirdiler! İşte kilo verdikten sonra inanılmaz değişen ünlüler! Ünlülerin kilo verme hikayeleri, geniş bir kitle tarafından merakla takip ediliyor. Spor, diyet, tüp mide ameliyatı gibi farklı yöntemleri tercih eden birçok isim, kilo verme süreçlerini kamuoyuyla paylaşıyor. İşte, değişimleriyle dikkat çeken o isimler...

Giriş Tarihi: 20.01.2024 15:46 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 16:06
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Kiloyu bu yollarla bir çırpıda verdiler! Ünlülerin zayıfladıktan sonraki halleri şaşırttı! 80’de var 90 kilo da...

Ünlülerin zayıflama sırları, hayranları tarafından büyük bir merak konusu oluyor. Bir dönem fazla kilolarıyla gündem olan isimler, şimdilerde fit görüntüleriyle dikkat çekiyor. İşte, Pelin Öztekin, Ümit Erdim, Işın Karaca gibi birçok ünlü ismin zayıfladıktan sonraki etkileyici halleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kiloyu bu yollarla bir çırpıda verdiler! Ünlülerin zayıfladıktan sonraki halleri şaşırttı! 80’de var 90 kilo da...

Pelin Öztekin

Pelin Öztekin 2014 yılında geçirdiği mide ameliyatı sonrası büyük bir değişim yaşamıştı. Genç oyuncu Pelin Öztekin, 6 ayda 93 kilo vererek 60 kiloya ulaşmıştı.

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Kiloyu bu yollarla bir çırpıda verdiler! Ünlülerin zayıfladıktan sonraki halleri şaşırttı! 80’de var 90 kilo da...

Aslı Samat

2013 yılında 173 kiloyla tüp mide ameliyatı olarak toplamda 8 yılda 105 kilo vermeyi başardı.

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Kiloyu bu yollarla bir çırpıda verdiler! Ünlülerin zayıfladıktan sonraki halleri şaşırttı! 80’de var 90 kilo da...

Ata Demirer

Ünlü komedyen, oyuncu ve senarist Ata Demirer, 5 ayda 22 kilo verdi.

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Kiloyu bu yollarla bir çırpıda verdiler! Ünlülerin zayıfladıktan sonraki halleri şaşırttı! 80’de var 90 kilo da...

Ümit Erdim

Ümit Erdim'de 2018 yılında geçirdiği tüp mide operasyonuyla 73 kilo vererek, 142'den 69 kiloya düştü.