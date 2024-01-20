Kiloyu bu yollarla bir çırpıda verdiler! Ünlülerin zayıfladıktan sonraki halleri şaşırttı! 80'de var 90 kilo da...

Zayıfladıktan sonra resmen evrim geçirdiler! İşte kilo verdikten sonra inanılmaz değişen ünlüler! Ünlülerin kilo verme hikayeleri, geniş bir kitle tarafından merakla takip ediliyor. Spor, diyet, tüp mide ameliyatı gibi farklı yöntemleri tercih eden birçok isim, kilo verme süreçlerini kamuoyuyla paylaşıyor. İşte, değişimleriyle dikkat çeken o isimler...

Giriş Tarihi: 20.01.2024 15:46 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 16:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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