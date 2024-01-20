Türkiye'nin en kalabalık il ve ilçeleri sıralandı! İstanbul'daki o ilçe resmen illere kafa tutuyor...

İstanbul'un en kalabalık ilçesi açıklandı! Tahmin edebilen çok az kişi var... TÜİK tarafından açıklanan 2023 verilerine göre, Türkiye'de toplam 81 ilde 922 ilçe bulunuyor. Ancak özellikle İstanbul'da yer alan bir ilçenin nüfusu, ülkedeki birçok şehri geride bıraktı. İşte o ilçenin nüfusu...