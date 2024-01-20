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Haberler Galeri Türkiye'nin en kalabalık il ve ilçeleri sıralandı! İstanbul'daki o ilçe resmen illere kafa tutuyor...

Türkiye'nin en kalabalık il ve ilçeleri sıralandı! İstanbul'daki o ilçe resmen illere kafa tutuyor...

İstanbul'un en kalabalık ilçesi açıklandı! Tahmin edebilen çok az kişi var... TÜİK tarafından açıklanan 2023 verilerine göre, Türkiye'de toplam 81 ilde 922 ilçe bulunuyor. Ancak özellikle İstanbul'da yer alan bir ilçenin nüfusu, ülkedeki birçok şehri geride bıraktı. İşte o ilçenin nüfusu...

Giriş Tarihi: 20.01.2024 14:30 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 14:47
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Türkiye’nin en kalabalık il ve ilçeleri sıralandı! İstanbul’daki o ilçe resmen illere kafa tutuyor...

Türkiye'de 81 ile bağlı 922 ilçe bulunuyor. Bu veriler arasında özellikle İstanbul'da yer alan bir ilçe, nüfusuyla dikkat çekiyor. İstanbul'un bu ilçesi, şaşırtıcı bir şekilde 57 şehri geride bırakarak Türkiye genelinde önemli bir nüfus rekoruna imza attı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye’nin en kalabalık il ve ilçeleri sıralandı! İstanbul’daki o ilçe resmen illere kafa tutuyor...

TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK İLÇESİ AÇIKLANDI

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Türkiye’nin en kalabalık il ve ilçeleri sıralandı! İstanbul’daki o ilçe resmen illere kafa tutuyor...

İstanbul - Pendik İlçesi: 741 bin 895 kişi

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Türkiye’nin en kalabalık il ve ilçeleri sıralandı! İstanbul’daki o ilçe resmen illere kafa tutuyor...

Ankara - Keçiören İlçesi: 942 bin 884 kişi

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Türkiye’nin en kalabalık il ve ilçeleri sıralandı! İstanbul’daki o ilçe resmen illere kafa tutuyor...

Gaziantep - Şahinbey İlçesi: 936 bin 351 kişi